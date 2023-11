Super Feirão Navelli Seminovos: garantia, qualidade e preços abaixo da tabela

Na próxima segunda (20) e terça (21), os clientes terão acesso a condições facilitadas para aquisição das principais marcas do mercado

A partir desta segunda-feira (20) será realizada a edição do Super Feirão Navelli Seminovos, das 8h às 19 horas, na concessionária Navelli Fiat, localizada na BR 262, Km 37 no Bairro Bom Jardim em Manhuaçu.

Condições especiais estarão disponíveis durante os dois dias de evento, como a possibilidade de adquirir o seu veículo seminovo com pagamento total ou parcial facilitado em até 21 vezes no cartão. Oferecem também condições de financiamento com taxas especiais.

Marcas como Fiat, Volkswagen, Chevrolet, Toyota, Hyundai e Ford são algumas que os clientes poderão encontrar durante o Feirão.

A estratégia é oferecer as melhores condições aos interessados. Todos os veículos adquiridos durante o evento sairão com o tanque cheio.

