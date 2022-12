Tentativa de implantar um governo comunista no Brasil em 1964

Por Devair G. Oliveira

O Comunismo no Brasil tem sua atuação marcada desde o século XX por diversos movimentos sociais, partidos comunistas e importantes pensadores marxistas. Atualmente, todos os partidos políticos tem em seus estatutos um viés de esquerda, mas o PSDB e o PT fizeram uma dobradinha enganando todos os brasileiros, até que descobriram que na realidade o PSDB e PT tem suas origens de esquerda, mas houve um momento que o PT quebrou a promessa e não cedeu a vez para o PSDB, quando tudo isso foi ao conhecimento do povo através das redes sociais, tanto PT quanto PSDB foi em três eleições perdendo milhares de vereadores, deputados estaduais, federais, prefeitos e governadores.

Com conhecimento do povo ficou praticamente inviável a permanência destes partidos de esquerda, mesmo assim em 2018 tentaram de todas as maneiras derrotar Jair Bolsonaro, mas nem mesmo usando de métodos não republicanos conseguiram, mesmo Bolsonaro sem muito dinheiro, sem horário político e toda a grande imprensa usando de todos os meios lícitos e ilícitos sem sucesso e Bolsonaro foi perseguido por 4 anos praticamente por todos não precisamos dizer que o povo sabe

Houve aquela campanha do voto impresso que todos conhecem e vieram as eleições e numa manobra sem precedente um ministro descondenou Lula, praticamente não fez campanha, tamanha impopularidade, mas o resultado das urnas mesmo contestada pelos partidos que apoiaram o Presidente Bolsonaro que não reconheceu a vitória e solicitou que o TSE comprovasse a votação e hoje vivemos um impasse a 4 dias das eleições não sabemos o que poderá acontecer o presidente está no Palácio do Alvorada as Forças Armadas de prontidão em todo o país e as portas dos quartéis com milhões de brasileiros inconformado com a maneira em que Lula cheio de processos por uma canetada de um ministro dando condições para concorrer o pleito.

há cinco partidos que se denominam com ideologias comunistas no Brasil: o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e sua ala juvenil União da Juventude Comunista (UJC),[2] o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), o Partido da Causa Operária (PCO) e a Unidade Popular pelo Socialismo (UP),[3] partidos que tem o punho erguido, a foice e o martelo, e heráldicas comunistas, como seus símbolos.[4] https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_(2006).

O comunismo sofre resistências no país, como do atual presidente da república Jair Bolsonaro, ao citar em uma entrevista que quer “varrer os comunistas do Brasil”, e também do seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, que criou um projeto de lei que visava criminalizar o comunismo no Brasil.[5][6] Todavia, a ameaça comunista sempre foi exagerada. (Para mais informações, ver o artigo Ameaça comunista no Brasil.) Os movimentos comunistas nunca foram muito expressivos, e tampouco o país é ou já foi comunista alguma vez. O único governo comunista que o Brasil teve foi um governo revolucionário instalado em Natal, Rio Grande do Norte, durante a Intentona Comunista. Esse governo, contudo, durou apenas três dias, e a intentona fracassou.[7]