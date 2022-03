The Poc Boys: conheça a nova revelação da música no Brasil

Beto Caju

Se tem uma coisa que a música precisa ser é divertida, levar alegria para a vida das pessoas e transmitir sentimentos positivos, como amor, paz e união. Pois é nessa pegada que chega ao cenário musical a banda “The POC Boys”. Os rapazes trazem em sua performance muita energia e claro, muito empoderamento para o universo LGBTQIA+. Mas porque poc? No início, o termo era usado de forma pejorativa dentro da própria comunidade para se referir aos gays mais afeminados, derivados da onomatopeia “poc, poc”, que seria o barulho feito pelo salto alto. Lá pelo início dos anos 2000 era uma forma de menosprezar os gays mais novos que não tinham muito dinheiro e com trejeitos bem afeminados. Mas o jogo virou e hoje o termo “poc” é símbolo de empoderamento e uma maneira carinhosa e humorada de gays se chamarem uns aos outros.O grupo já chega com grandes hits, entre eles uma regravação da canção “A Lua Me Traiu”, composição de Beto Caju que já foi gravada pela banda Calypso e o single “Curto Circuito”, que breve estará disponível nas plataformas digitais. A formação do grupo The Poc Boys surgiu no início de 2022 em São Paulo, a partir de uma ideia formulada pelo compositor e produtor musical Beto Caju junto com seu amigo e diretor de marketing Paulo Martins e o mega empresário Cleverson Daleffe. Em pouco tempo de estruturação, a banda que está prestes a ser lançada promete conquistar todo Brasil e ser um grande fenômeno da música. O compositor sergipano Beto Caju em janeiro de 2022 teve a ideia genial de gravar algumas das suas principais canções com um grupo LGBTQIA+. E para que isso acontecesse com muito sucesso, o compositor usou suas redes sociais para promover uma seleção de 4 garotos gays, com perfil afeminado e com vozes e talentos únicos e encantadores. A divulgação da seleção foi promovida no próprio Instagram do compositor que tem cerca de 72 mil seguidores, e o resultado foi surpreendente, pois em apenas dois dias bombou e chegou mais de 100 áudios e vídeos de cantores LGBTQIA+ dos quatro cantos do país.Vamos conhecer com exclusividade os escolhidos:O primeiro escolhido foi o recifense Júnior Castanha . Ele é ator, bailarino e cantor muito talentoso, principalmente por ter uma voz apaixonante e recheada de melisma. Junior reside há 2 anos na cidade de São Paulo, e já rodou quase todo Brasil com a peça musical O REI LEÃO, onde ele fazia parte do elenco teatral como um dos principais destaques até se desligar para assinar um grande contrato com o The POC BOYS.O segundo escolhido foi o paraibano natural de Pilar, Gueu Max . Ele tem uma voz potente e arrebatadora que não conseguiu passar despercebido aos olhos do produtor Beto Caju. O jovem é ex-integrante de uma banda bastante conhecida no nordeste, a Banda Cascavel, e além de cantar muito, ele é um artista bastante carismático e tem tudo para ser o xodozinho do grupo THE POC BOYS.O terceiro escolhido foi o Paulista Lucas Bezerra . Com seus agudos impressionantes, o jovem logo foi chamando a atenção do produtor musical Beto Caju que não teve dúvidas do seu grande potencial. Lucas que nunca teve passagem em bandas famosas, sempre tocou em bares e casas de shows em São Paulo. Ele é um diamante raro daqueles difíceis de encontrar, segundo o produtor. Todo Brasil agora terá a chance de conhecer um pouco mais desse talentoso cantor nos shows do The POC BOYS.O quarto escolhido foi Leo Soah , direto de Parnaíba no Piauí para todo Brasil. Cantor, compositor e performer, ele encanta a todos com sua voz única e original. Ele tem 17 anos de carreira solo, sendo parte dela dentro do universo gospel. O último single lançado na voz dele foi em 2021, uma canção chamada “Vou viajar pra salvador”, que fez bastante sucesso nas plataformas digitais. Léo agora é oficialmente a quarta voz do The Poc Boys.Esse grupo promete ser um grande sucesso dentro e fora do Brasil e já estão preparando diversas novidades que irão surpreender a todos.A banda The POC boys, após seu lançamento, estará em todas as plataformas streamings com um álbum de mais de 20 regravações do compositor Beto Caju e logo em seguida, irá lançar um álbum com 10 músicas inéditas. Além dos álbuns, o grupo também lançará dois clipes. A direção de fotografia ficou a cargo do renomado produtor e fotógrafo Thiago Magalhães. Já osvídeos clipes serão dirigidos pelo produtor e diretor Gabriel Zerra responsável por mais de 500 clipes de sucesso em todo Brasil, além de ser um dos responsáveis pela direção e desenvolvimento do Sintonia Os sócios da banda, empresários Cleverson Daleffe Paulo Martins estão trabalhando arduamente para lançar o primeiro show do THE POC BOYS no Allianz Parque em São Paulo para mais de 40 mil pessoas e contando com a participação de vários artistas de renome nacional. Aguardem que vem muitas novidades por aí!