Tierry, Mc Gui, Pixote, Henrique & Diego, Deolane, Melody, The Poc Boys, Edson & Hudson, e Tirulipa estarão participando do Favela Music Festival neste final de semana em São Paulo

Três dias de festival está prestes a acontecer na quinta maior favela do Brasil, em Paraisópolis, localizada em São Paulo. É o, evento que acontecerá dos dias 29 de abril a 1 de maio, no campo Arena Palmeirinha, em Paraisópolis. Com apoio da Rhius, da CUFA Paraisópolis, da Paraisópolis Celular e da Associação Pro-Paraíso e com a realização da Forte Eventos e Ups Agência, diversos artistas estarão se apresentando no local levando alegria e diversão para toda comunidade. Para os três dias de festa que Tirulipa será o apresentador, mais de 10 mil pessoas são esperadas. No primeiro dia, 29/04, sexta-feira, Tierry, Ferrugem e Lara Silva serão as atrações principais. No sábado, 30/04, Mc Gui, Henrique & Diego e Deolane passarão pelo palco. E domingo, 01/05, no fechamento do Favela Music Festival, são esperadas apresentações de Pixote, Edson & Hudson, The Poc Boys e Melody. Com a exigência da apresentação do comprovante de vacina, o evento cumprirá todos os protocolos de segurança contra apara acessar o local. Os ingressos podem ser adquiridos através do site Bilheteria Digital . O Favela Music Festival vai além de um evento cultural, pois nele serão arrecadados alimentos não perecíveis, que serão distribuídos para famílias carentes da comunidade, ou seja, o principal foco do evento é atrair olhares para a comunidade e ao mesmo tempo fazer a solidariedade acontecer com as doações.Apoio na Assessoria de Imprensa: Michelasi Assessoria