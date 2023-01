Todo governante tem a obrigação moral de pacificar e trazer tranquilidade ao povo

Por Devair G. Oliveira

Só uma pergunta: cadê as imagens das câmeras dos três poderes, ausência de imagens de câmeras gera suspeitas no DF. Os novos senadores e deputados tem o dever de barrar as injustiças e proporcionar tranquilidade ao povo brasileiro, não deixando inocentes serem punidos, centenas de imagens que circularam nas redes sociais de homens e mulheres que lideraram o quebra-quebra, onde estão estas pessoas. O avançar das investigações sobre o quebra-quebra em Brasília, no domingo (8), revela que ao menos 12 partidos têm algum elo com os detidos. Até agora, PL, Patriota, Cidadania, PRTB, PROS, PTC, DEM, PPS, PSC e PP tiveram candidatos que estavam na depredação na Praça dos Três Poderes, isso para não falar nas altas figuras que dizem que foram retiradas de lá. Outros conseguiram uma boquinha nas eleições ou fizeram doação para algum candidato desses partidos.

Candidato a deputado estadual do Partido Novo ganhou doação de um dos detidos, Juliano Antoniolli, que deu ainda R$500 a candidato do PL.

A ausência de imagens de câmeras de segurança dos diversos prédios públicos depredados por manifestantes contrários ao presidente Lula (PT) tem provocado questionamentos por autoridades, em Brasília, após o domingo de destruição na Esplanada. Prédios do Palácio do Planalto, Congresso, Supremo Tribunal Federal e ministérios são cobertos por câmeras, mas nenhuma imagem foi divulgada. Há dúvida até se algumas das câmeras estavam convenientemente desligadas no dia do protesto.

Dizem que algumas imagens das câmeras de segurança do circuito da Câmara, Senado, STF e Planalto estão com a Polícia Federal para perícia.