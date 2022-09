Trabalho remoto pode afetar a saúde mental

Devido a longas horas on-line, desconexão de colegas de trabalho e configurações de trabalho abaixo do padrão que podem sobrecarregar o corpo, o bem-estar mental está diminuindo para os trabalhadores remotos.

Felizmente, existem maneiras práticas de lidar com esses riscos e garantir a saúde ideal dos colaboradores, e o setor de Recursos Humanos precisa estar atento.

Como trabalhar em casa pode afetar diretamente a saúde mental dos funcionários

Trabalhar em casa pode afetar o bem-estar mental dos trabalhadores remotos, com a solidão do isolamento social, estresse e problemas de sono sendo as principais preocupações.

Mesmo antes do início da pandemia, a saúde mental dos funcionários remotos era duvidosa.

Um estudo descobriu que 22% achavam difícil se desconectar depois do trabalho, 19% sofriam de solidão e 8% tinham dificuldades para se manter motivados.

O COVID-19 apenas exacerbou esses problemas, apresentando-se mais simultaneamente.

Dicas práticas para ajudar a saúde mental dos funcionários

Ao adotar alguns hábitos saudáveis, os trabalhadores remotos podem contornar com sucesso quaisquer riscos potenciais à saúde mental que possam surgir. As dicas incluem:

Exercitar-se regularmente

O exercício reduz os níveis de hormônio do estresse, ao mesmo tempo em que estimula as endorfinas, substâncias químicas que melhoram o humor do corpo.

Experimentar uma caminhada diária, ioga na hora do almoço, cuidar do jardim ou exercícios em grupo, são algumas sugestões.

Ter uma rotina

Os seres humanos são criaturas de hábitos. Portanto, ter uma rotina pode promover a saúde e o bem-estar ideais por meio da estrutura.

Esta rotina matinal de 30 minutos para um dia sem estresse é recomendada por psicólogos e especialistas em saúde:

Primeiros 2 minutos

Muitos de nós usamos nossos telefones como nossos alarmes. Tudo bem, contanto que você resista à vontade de ler as mensagens ou e-mails, logo que acordar.

Se não, use um alarme antigo e guarde seu telefone em outro lugar. É fundamental que você não se distraia durante essa rotina.

5 minutos: técnicas de atenção plena e respiração profunda

Em seguida, implemente algumas técnicas de atenção plena para limpar sua mente. Isso pode ser na forma de meditação, oração ou afirmações de gratidão.

5 minutos: diário, que também pode ser feito na cama

Use caneta e papel. Idealmente, você deve manter um diário na mesa de cabeceira.

Escrever algo positivo, como três coisas pelas quais você é grato ou uma intenção positiva, pode ajudar a melhorar o humor ao longo do dia.

5 minutos: anote as tarefas essenciais para o dia

Depois de fazer as práticas mencionadas acima, você pode ir direto ao assunto do dia. Use esses cinco minutos para detalhar, priorizar e ser super específico com o que deseja alcançar.

12 minutos: tempo com a família, incluindo animais de estimação

Você tem 12 minutos restantes. Agora é a hora de aproveitar o tempo de qualidade com a família. Se você tem animais de estimação, faça deles parte desse tempo.

Faça uso dos serviços de saúde mental do empregador

Se sua empresa oferece atendimento na área de saúde e bem-estar ou de saúde mental, incentive seus colaboradores a usá-lo! Dê-lhes dicas sobre como encontrar um profissional de saúde mental.

Problemas de saúde física também desempenham um papel na saúde mental dos funcionários

Estressores para o corpo físico também podem afetar a saúde mental e o bem-estar dos funcionários.

A doença de saúde física mais comum que é cientificamente comprovada como tendo uma correlação direta com a diminuição da saúde mental é a dor musculoesquelética.

Muitas vezes surge de uma combinação de má configuração da mesa, cadeira sem apoio e falta de movimento.

Os trabalhadores domésticos que sofrem de dor musculoesquelética têm um risco aumentado para problemas de saúde mental.‍

Da mesma forma, o cansaço visual também é uma queixa comum dos trabalhadores remotos, devido ao foco sustentado nas telas.

A Síndrome da Visão por Computador pode causar sintomas como dores de cabeça, visão turva, olhos secos e dores no pescoço e nos ombros.

Dicas práticas para ajudar no bem-estar físico

Pratique e incentive os funcionários a aliviar as dores físicas fazendo o seguinte:

Tenha um ambiente de trabalho saudável

Em um home office ou espaço de trabalho, é essencial ter uma mesa de pé para estimular o movimento, água por perto o tempo todo para se manter hidratado, uma cadeira ergonômica e um computador elevado.

Mova-se regularmente

Mesmo com exercícios regulares fora do horário de expediente, ficar sentado por longos períodos pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares.

O ideal é fazer pausas e levantar a cada 30 minutos.

Reduza o tempo de tela

Aqueles que usam um computador por mais de seis horas por dia são mais propensos a sofrer de depressão moderada à grave.

Portanto, reduza o tempo de tela. Por exemplo, em vez de sentar e fazer uma videochamada, você pode apenas ligar e fazer uma caminhada durante a reunião para se exercitar.

Atenha-se às horas de trabalho definidas em um ambiente de trabalho designado

Quer sua equipe trabalhe em horário flexível ou em um horário fixo, cumpra o cronograma e incentive-os também. Evite o uso do computador antes e depois do expediente.

Pratique a regra 20-20-20

De 20 em 20 minutos, foque em algo a 6 metros de distância, pelo tempo de 20 segundos. Além disso, pisque com mais frequência quando estiver no computador.

Ajuste as configurações do monitor e da tela

A tela do computador deve estar no nível dos olhos ou logo abaixo. Aumente a fonte para facilitar a leitura e ajuste o brilho e o contraste da tela conforme necessário.

Verifique a iluminação

Para obter mais luz, é melhor usar uma luminária de mesa ajustável, fechar cortinas e persianas ou colocar uma capa antirreflexo sobre a tela.

O brilho da iluminação fluorescente, luz solar e luzes do teto podem dificultar a leitura das telas dos computadores.

Incentive sua equipe remota a ser proativa de forma saudável

Níveis aumentados de estresse, sentimentos de isolamento, problemas de sono, dores musculoesqueléticas e cansaço visual são apenas alguns dos problemas de saúde que podem prejudicar a saúde mental dos funcionários.

No entanto, reconhecer que estão acontecendo é o primeiro passo para a recuperação.

Incentive os membros de sua equipe remota a dar a si mesmos tempo e espaço para entender quando seu bem-estar físico e mental pode estar diminuindo. Além disso, pergunte como eles estão se sentindo.

A partir daí, você poderá elaborar uma solução que seja mutuamente benéfica para todas as partes envolvidas, ao mesmo tempo em que permite um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal.