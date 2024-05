Treinamento teórico e prático em qualidade intestinal: uma iniciativa com expertise Phibro

Em resposta à crescente demanda por capacitar equipes para diagnósticos mais precisos em avicultura, a Phibro realizou o Treinamento Teórico e Prático em Qualidade Intestinal – Coccidiose e Enterite Necrótica, no dia 2 de abril.

Os profissionais da empresa Agroceres foram os escolhidos para esse treinamento intensivo que abrangeu os aspectos de patogenia e diagnóstico dessas importantes doenças para a avicultura e contemplou, ainda, uma parte prática com a identificação e escores das lesões de coccidiose das principais eimerias para frangos de corte.

Rafael Neme, diretor técnico da Busca Inteligente por Tecnologia Animal (Bita), e Patrícia Rocha, gerente técnica e de produtos da Phibro, apresentaram as principais fundamentações teóricas. O aprendizado prático foi realizado nas instalações do Bita, garantindo um ambiente seguro e regulamentado, sem riscos à biosseguridade de granjas comerciais.

Com essa iniciativa, a empresa busca aprimorar a qualidade técnica dos diagnósticos a campo, com o selo de excelência Phibro.

Sobre a Phibro Saúde Animal

A Phibro Saúde Animal é uma das mais importantes indústrias veterinárias e de nutrição animal do mundo. Criada em 1916, nos Estados Unidos, está presente no Brasil há 25 anos, oferecendo produtos para suínos, aves, bovinos de corte e de leite, peixes e camarões, além de oferecer soluções para a produção de fontes energéticas renováveis. A empresa é uma das pioneiras no agronegócio a divulgar relatório completo de ações sobre responsabilidade ambiental, social e de governança (ESG, na sigla em inglês), dando transparência à sua atuação nesse campo em nível global. Para mais informações, acesse: https://www.phibrosaudeanimal.com/