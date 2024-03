Truth Social de Trump é avaliada em quase US$ 8 bilhões ao abrir o capital em Nova York

Trump Media & Technology negociando na Nasdaq sob o ticker ‘DJT’, usando as iniciais de Trump e fechando em alta de 15% após o primeiro dia de negociação

Donald Trump em West Palm Beach, Flórida, no domingo. Fotografia: Marco Bello/Reuters

Trump Media & Technology negociando na Nasdaq sob o ticker ‘DJT’, usando as iniciais de Trump e fechando em alta de 15% após o primeiro dia de negociação

Terça-feira, 26 de março de 2024.

A empresa por trás da Truth Social, de Donald Trump, abriu o capital na terça-feira a um preço que avalia a pequena rede social em cerca de US$ 8 bilhões.

As ações da Digital World Acquisition, empresa de fachada com a qual o negócio de mídia social de Trump se fundiu, têm subido desde a virada do ano.

Eles lançaram uma recuperação volátil ao combinar com a Trump Media & Technology na terça-feira, fechando em alta de 15% após o primeiro dia de negociação.

A empresa está negociando sob o símbolo “DJT”, usando as iniciais de Trump.

A chegada da Trump Media ao mercado rendeu ao ex-presidente uma fortuna em papel de cerca de 4,6 mil milhões de dólares . Depois que o acordo foi fechado na segunda-feira, Bloomberg disse que Trump se juntou às fileiras das 500 pessoas mais ricas do mundo pela primeira vez.

Mas as negociações na Trump Media foram tão voláteis após a abertura de terça-feira que foram brevemente interrompidas. A certa altura da terça-feira, as ações do grupo dispararam mais de 50%.

Trump, que atualmente não consegue vender a sua participação, precisará que as ações continuem a ser negociadas nos níveis para os quais subiram nos últimos meses, se quiser angariar milhares de milhões de dólares com uma venda.

“EU AMO A VERDADE SOCIAL”, escreveu ele na plataforma logo depois que a Trump Media desembarcou na bolsa de valores Nasdaq de Nova York. Os investidores finalmente apoiaram uma fusão entre a Trump Media e a Digital World na semana passada, preparando o terreno para o fechamento do negócio.

Isso ocorre no momento em que Trump, que está competindo para reconquistar a presidência de Joe Biden nas eleições de novembro, enfrenta pesados ​​custos legais. Ele está em risco de pagar US$ 454 milhões após um caso de fraude civil, embora o ex-presidente tenha recebido uma tábua de salvação na segunda-feira , quando um painel de juízes do tribunal de apelação lhe concedeu 10 dias para garantir uma fiança muito menor de US$ 175 milhões.

A Trump Media tem enfrentado dificuldades desde o fraco lançamento do Truth Social, gerando vendas de apenas cerca de US$ 5 milhões desde 2021. Mas o Digital World tem sido cada vez mais visto como um chamado estoque de memes, impulsionado por memes da internet – postados, no seu caso, em plataformas como o Truth. Social – incentivando os investidores de varejo a comprarem.

Empresas de aquisição de propósito específico, ou Spacs, como a Digital World, arrecadam dinheiro de investidores por meio de ofertas públicas iniciais, antes de normalmente procurarem uma empresa para abrir o capital.

Depois que um Spac encontra e concorda com um alvo, ele absorve o negócio e o atrai para o mercado de ações, permitindo que os investidores de ambas as empresas deslizem. Porém, caso os investidores originais do Spac não gostem do negócio, eles poderão sacar seu dinheiro.

Devin Nunes, o ex-congressista republicano que agora atua como CEO da Trump Media, disse: “Como empresa pública, perseguiremos com paixão a nossa visão de construir um movimento para recuperar a Internet dos grandes censores tecnológicos”.

