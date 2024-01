Um dos melhores vereadores de Lajinha desiste de sua candidatura

O vereador ALEXANDRE DAMON DE SOUZA SILVA, nome de urna Fande de Lajinha, eleito em 2020 com 602 votos, 4,50% da votação do município, filiado ao PMDB. Hoje ele surpreendeu a todos com a seguinte comunicação em seu Facebook.

COMUNICADO DO VEREADOR FANDE

Devido a minha incompatibilidade com meu trabalho na roça não serei mais candidato a vereador, mais fico feliz de ter feito um bom trabalho como vereador, aparte do ano q vem foca na minha roça e tomar conta dos meus pais, essa decisão já tinha sido tomada há uns meses atrás e hoje se torna público.

É lógico que o Fande não quis dizer alguns motivos que o fizera tomar essa decisão, mas quem acompanha a política de Lajinha sabe que não é fácil para um vereador bem intencionado e honesto transitar no meio sem se aborrecer, críticas indevidas, zombarias, e ele que é um empresário bem sucedido, chegou um momento que colocou na balança e decidiu cuidar de sua vida, mas sua intenção era contribuir bastante para o bem dos munícipes de Lajinha, infelizmente o povo vai perder uma voz.

Sua eleição foi uma surpresa, e mais surpresa foi sua conduta dentro da Câmara e no trato das coisas públicas, talvez seja um dos três vereadores que sem dúvida teria sua reeleição confirmada com uma votação bem maior do que a anterior.

Muitos dos seus eleitores ficaram tristes com a decisão.

