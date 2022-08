Usar boné todos os dias pode causar caspa? Entenda

Sempre houve muitos mitos e verdade ao redor de alguns questionamentos em relação ao couro cabeludo, assim como muitos pensam que lavar o cabelo todos os dias pode ser prejudicial aos fios, outros também dizem que o boné pode causar caspa.

Os questionamentos são muitos, quando o assunto é caspa, mas, segundo os especialistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a caspa é uma inflamação das células do couro do cabelo causada conforme a variação da rapidez com que o indivíduo troca a célula.

Vale ressaltar que essa troca de células é feita todos os dias, porém o crescimento dessa troca pode causar uma irritação no couro cabeludo, com isso gera os flocos brancos de caspas que já conhecemos bem.

Mas, e o uso do boné, pode causar caspas? O que podemos dizer que o fato está possivelmente certo, isso porque usar boné não causa caspas, porém devemos ter em mente que tudo que abafa o couro cabeludo pode trazer algum tipo de problema, ou seja, quando você atrapalha a respiração do couro, deixando um ambiente quente e úmido e isso, sim, pode piorar o quadro de caspas.

Então, podemos deixar bem claro que o uso do boné não causa a caspa em si, porém pode piorar o cenário facilitando ainda mais a reprodução de fungos e bactérias.

Outra dúvida bem persistente entre as pessoas, é em relação se a caspa é algo contagioso ou não. E isso podemos afirmar com toda a certeza de que a caspa não é contagiosa, por mais que seja uma condição que não tem cura é possível adotar alguns hábitos que podem fazer com que o quadro melhore.

Lavar o cabelo com água muito quente pode, sim, contribuir para o surgimento de caspas, isso porque a oleosidade do couro aumenta e ajuda na proliferação de fungos ligados à caspa.

Uma dúvida que está sempre presente entre as pessoas é se o shampoo anti caspas realmente funciona e isso é extremamente relativo, pois vai depender do grau em que seu quadro se encontra.

Ou seja, se a caspa estiver em um estágio inicial os shampoos para essa finalidade podem funcionar, agora que se o estágio estiver bem mais avançado é necessário procurar um médico especialista que vai analisar seu quadro e receitar corretamente os medicamentos necessários para conter a caspa do seu couro cabeludo.

Por isso é importante ter noção da proporção em que sua situação se encontra para tomar as devidas providências. Veja abaixo mais algumas dúvidas em relação ao uso de boné.

Usar boné apertado pode fazer o cabelo cair?

E por falar em dúvidas essa é mais uma envolve o uso de boné, tecnicamente o boné não tem relação alguma com a perda de cabelo (calvície), também conhecida como alopecia androgenética, isso por a calvície ser praticamente um efeito hereditário e também hormonal.

Porém, também pode ocorrer a alopecia por tração, que nada mais é que a perda de cabelo por tensão dos fios, ou seja, pessoas que usam o item muito apertado por muitos dias, meses ou anos, isso dá o efeito de estar puxando os fios por um rabo de cavalo ou trança, com o tempo a raiz vai se enfraquecendo e os fios vão caindo, é dessa maneira que o boné faz com que o cabelo caia.

E essa consequência é sentida principalmente nas entradas (testa) do cabelo, onde a região é mais sensível.

Como a queda pelo uso excessivo do boné demora muito tempo até dar seus primeiros sinais, quando ela começa a aparecer, a maioria das pessoas começa a ver como um processo de envelhecimento e não que é um efeito causado pelo uso do boné. Mesmo porque os dois tipos de calvície são a mesma coisa, em outras palavras ela é irreversível.

Quando não abafar o couro cabeludo

Quem faz muito o uso de boné tende a deixar o couro abafado por mais tempo, então em dias quentes faz com que a oleosidade e a transpiração da cabeça seja ainda maior, isso pode ocasionar doenças como seborreia, perda de cabelo, acne excessiva, coceira, inflamação, caspa, entre muitas outras.

O uso do boné não é proibido, mesmo porque ele protege contra a ação dos raios solares, especialmente para calvos que necessitam ainda mais dessa proteção, prevenindo contra o câncer de pele.

Porém, caso você tenha queda de cabelo por conta de doenças no couro do cabelo, o ideal é que suspenda o uso do acessório, sim.

Outro ponto importante a ser lembrado, é em relação à higiene no do item, isso porque se o boné ficar molhado com a transpiração e não for lavado, isso pode causar a propagação de bactérias, inclusive de micose, que pode ser transmissível caso o item seja compartilhado.

Qual a melhor forma de usar boné?

Para evitar todas as doenças que mencionamos aqui, inclusive a caspa, o boné jamais deve ser muito apertado e nem deve ser utilizado por longos períodos e muito menos sem necessidade, como, por exemplo, dentro de casa ou quando não tiver sol.

Os especialistas recomendam o uso do acessório em dias alternados ou quando houver necessidade, ou seja, para se proteger do sol forte.