Vaca Donna FIV CIAV foi valorizada em R$ 15,5 milhões em leilão na Expozebu

A indiscutível qualidade genética da vaca Donna FIV CIAV foi valorizada com a venda de 1/3 de sua propriedade por R$ 5,16 milhões, no leilão Elo de Raça, na Expozebu, em Uberaba (MG). Com isso, seu valor total alcança R$ 15,5 milhões e ela entra para o seleto grupo das matrizes Nelore líderes na história da raça Nelore.

Donna é de propriedade da Casa Branca Agropastoril e da Chácara Mata Velha e, agora, também da Agropecuária LMC, de Lucas e Lorena Moura, de Campinas.

Ela é a Melhor Matriz do Ranking Nacional Nelore 2023 e campeã da Progênie de Mãe das duas mais importantes exposições da raça no ano (Expozebu e Expoinel). É, também, filha de uma matriz que marcou época na raça Nelore: Parla FIV AJJ, fêmea fantástica, que conquistou os títulos máximos de uma matriz na Expozebu e Expoinel, produzindo campeãs e campeões com vários acasalamentos. Seu pai é o reprodutor Big Ben da Santa Nice.

“Donna representa tudo o que buscamos no programa de melhoramento genético da Casa Branca Agropastoril”, resume a diretora Fabiana Marques Borrelli. Mais informações: www.casabrancaagropastoril.com.br