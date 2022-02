Vale A Pena Enviar Pelos Correios? Conheça As Vantagens E Desvantagens Desse Serviço!

Uma grande dúvida bastante comum que acompanha muitas pessoas é: será que vale a pena enviar pelos correios?

Até porque, desde que houve o aumento de comércios online, as transportadoras também estão sendo usadas de forma mais frequente.

Com isso, surgiu uma dúvida muito comum entre os trabalhadores, e até mesmos os compradores na hora de selecionar as opções de envio.

Primeiramente, vale lembrar que, os correios são um tipo de transportadora que assim como qualquer empresa, possui suas vantagens e desvantagens.

Entretanto, quando comparado com uma transportadora de alguma loja, o correio tem alguns diferenciais, como, por exemplo, o frete bem mais em conta.

Além disso, outro fator que é necessário se atentar em relação a essa modalidade de transporte, é que nos Correios é preferível que você envie apenas produtos mais leves.

Contudo, incluindo essas, existem muitas outras informações que você deve ver antes escolher por onde enviar os produtos da sua loja.

Portanto, para você ficar por dentro, veja abaixo alguns aspectos importantes que é preciso conhecer para saber se vale a pena enviar pelos correios.

Quais as vantagens dos correios?

Antes de você saber se vale a pena enviar pelos correios, é muito importante conhecer algumas de suas vantagens.

Até porque, como já foi dito, esse serviço oferece algumas opções que fazem o mesmo se destacar entre outras transportadoras.

Dessa forma, confira agora quais são elas:

O preço do frete

Embora já tenha sido citado, o valor do frete dos correios é algo que precisa ser ressaltado, vendo que pode chegar a preços super em conta.

Isso porque, o preço é definido de acordo com o peso do item que está sendo enviado.

Inclusive, é por isso que falamos que você deve optar por mandar produtos mais leves.

Porém, se você trabalha com produtos um pouco mais pesados, uma dica é, veja quanto ficaria o preço do frete, e entenda se fica melhor enviar com os correios ou com outra transportadora.

Código de rastreamento

Essa parte é de extrema importância, principalmente para os seus clientes, já que essa vantagem faz com que o mesmo consiga ver onde está a compra e qual a previsão de entrega.

Aliás, para ter acesso a localização da compra, basta entrar no site dos correios com o código de rastreio.

Apesar desse aspecto não ser um diferencial para os correios, porque as transportadoras também possuem código de rastreio.

Os correios tem um pequeno serviço a mais chamado de Etiqueta SIGEP, o qual permite que o número de rastreio seja gerado dentro da plataforma de e-commerce e enviado para o cliente automaticamente.

Além disso, você também pode fazer a integração do correio com a sua loja virtual, o que permite mostrar ao cliente o valor do frete antes mesmo de finalizar a compra.

Contratos especiais

Vale ressaltar que, essa empresa oferece a possibilidade de que você faça um contrato como pessoa jurídica.

Dessa forma, acaba conseguindo fretes bem mais baratos, de acordo com o volume dos seus produtos, além de outros benefícios.

Quais as desvantagens?

Se vale a pena enviar pelos correios, através das vantagens você já pode ter uma ideia.

No entanto, nem tudo são flores, e assim como qualquer outra empresa, os correios também tem as suas desvantagens.

Assim, é preciso ficar atento nelas para ver se vale a pena enviar pelos correios.

Confira:

Restrição da embalagem e peso

Diferentemente das transportadoras, quando se trata de objetos um pouco mais pesados ou frágeis, optar pelos correios não é interessante.

Isso porque, como o frete é medido de acordo com o peso do produto, é certo que o preço aumentará bastante.

Também não há tanto cuidado com produtos frágeis, o que pode causar um prejuízo maior para você.

Áreas de risco

Infelizmente, quando o endereço aparece como área de risco ou não mapeada, o correio não finaliza a entrega.

Com isso, em muitos casos, o comprador precisa se dirigir até a unidade mais próxima para fazer a retirada da encomenda.

Portanto, isso pode acabar gerando avaliações negativas para a sua loja.

Vale a pena enviar pelos correios?

A grande dúvida que não quer calar é: será que vale a pena enviar pelos correios? E a resposta saiba que é sim!

Dessa forma, se você está procurando uma opção com melhor custo-benefício, essa opção com toda certeza vale a pena.

No entanto, se a entrega for mais urgente, ou for principalmente em área de risco, com toda certeza é melhor optar por transportadora particular.

Você precisa saber que tudo depende da sua encomenda.

Considerações finais

Agora que você sabe que vale a pena enviar pelos correios em muitas situações, o que está esperando para começar a usar esse serviço?

Nos vemos em breve.