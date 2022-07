Vandalismo nas ruas de Manhuaçu parece que virou rotina

SAMAL troca contêineres que sofreram atos de vandalismo

Manter a cidade limpa é um dever de todos e, acima de tudo, um compromisso dos servidores do SAMAL de Manhuaçu. Nem mesmo os atos de vandalismo recentes serão capazes de tirar esta missão que tanto orgulha a administração pública atual.

Pensando em bem servir a população, a diretoria da autarquia trocou os contêineres que sofreram atos de vandalismo na madrugada do último sábado (10). Novos receptores de lixo foram colocados no local, mas cabe lembrar que manter a cidade limpa é um ato cidadão.

“Toda vez que nos deparamos com essa situação, devemos lembrar que é o dinheiro do contribuinte que gastamos. Infelizmente, os impostos recolhidos, que deveriam ser utilizados em outras áreas, precisam ser investidos em reposição de material. O cidadão precisa se conscientizar dos seus atos, pois prejudica toda a coletividade”, comentou o diretor do SAMAL, Kilder Perígolo.

A troca pelos novos contêineres foi realizada na manhã desta segunda-feira (11) nos locais onde foram registrados os atos de vandalismo.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu