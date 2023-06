Veja as 10 cidades que mais cresceram na Zona da Mata e Campo das Vertentes

Entre as duas regiões, Juiz de Fora segue como a maior cidade e se mantém também como a 4ª maior de Minas Gerais.

Entre as cidades da Zona da Mata e Campo das Vertentes a que apresentou maior percentual de crescimento populacional nos últimos 12 anos foi Rodeiro, com 26,17%, e chegou 8.664 habitantes. O JM listou os 10 municípios que mais aumentaram a população nas duas regiões.

A comparação foi feita entre os dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados nesta quarta-feira (28), e o de 2010, último levantamento que havia sido feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

NÚMEROS DO CENSO 2022 NA REGIÃO

CIDADES CENSO 2010 CENSO 2020 Manhuaçu 79.574 91.886 Abre Campo 13.454 13.927 Alto Caparaó 5.894 5.795. Alto Jequitibá 8.301 8.397. Caparaó 5.451 5.048 Carangola 32.296 31.240 Caratinga 92.603 87.360 Chalé 5.699 6.095 Conceição de Ipanema: 4.456 4.409 Divino 19.133 20.706 Durandé 7.870 7.817 Espera Feliz: 22.856 24.102 Ipanema 20.000 19.522 Lajinha 19.918 20.835 Luisburgo 6.258 6.956 Manhumirim 22.802 20.610 Martins Soares: 8.351 8.396 Matipó: 19.005 18.552 Mutum: 26.961 27.635 Orizânia: 7.284 8437 Pedra Bonita: 7.128 7.320 Pocrane: 8.986 8.350 Raul Soares: 23.818 23.423 Reduto: 6.920 7.848 Rio Casca: 14.201 12.789 São João do Manhuaçu: 11.674 11.246 São José do Mantimento: 2.806 2.753 Santa Margarida: 16.302 16.395 Santana do Manhuaçu: 8.667 8.987 Sericita: 7.128 7.345 Simonésia: 19.736 19.750 Taparuba 3.137 3.051 Vermelho Novo: 4.689 4.899

Veja as 10 cidades que mais cresceram na Zona da Mata e Vertentes – Tabela comparativa populacional – Fonte IBGE

CIDADES CENSO 2022 CENSO 2010 Taxa de crescimento Rodeiro 8.664 6867 26,17% Maripá de Minas 3.387 2.788 21,48% Simão Pereira 2.947 2.537 16,16% Orizânia 8.437 7.284 15,83% Manhuaçu 91.886 79.574 15,47% Alfredo Vasconcelos 6.931 6.075 14,09% Conselheiro Lafaiete 131.621 116.512 12,97% Ervália 20.255 17.946 12,87% Senador Cortes 2.240 1.988 12,68% Dores do Turvo 4.987 4.462 11,77%

Cenários estadual e nacional

Os dados do Censo também revelam que a população do Brasil é de 203.062.512, um aumento de 6,45% em relação ao Censo de 2010.

No estado de Minas Gerais, a população é de 20.538.718, o que representa um crescimento de 4,8% quando comparado ao Censo anterior.

O Censo

O Censo é uma pesquisa realizada a cada 10 anos pelo IBGE para fazer uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira. Ela permite traçar um perfil socioeconômico do país, já que conta os habitantes do território nacional, identifica as características e revela como vivem os brasileiros.

Todos os 5.568 municípios brasileiros, mais dois distritos (Fernando de Noronha e Distrito Federal), num total de 5.570 localidades, receberam visita de recenseadores. Segundo o IBGE, foram visitados 106,8 milhões de endereços em 8,5 milhões de quilômetros quadrados.

Foram respondidos 79.160.207 questionários, dos quais 88,9% com 26 quesitos e 11,1% com 77 quesitos. No total, 98,88% das entrevistas foram presenciais; o restante foi pela internet ou telefone.

Fonte IBGE.