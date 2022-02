Youtubers devem ficar atentos para mudanças de pagamento da plataforma

Imagem: Pixabay

A partir de março deste ano, o Google AdSense vai alterar a forma de efetuar os pagamentos para os vídeos monetizados da plataforma. Portanto, usuários do Youtube que lucram com o sistema devem estar atentos a uma nova forma de conferir e organizar os ganhos relacionados à rede social.

Para a implementação da nova forma de operar, não será preciso nenhum procedimento por parte dos usuários, pois o Google vai fazer a atualização automaticamente. A empresa afirma que a mudança será realizada gradualmente. Os lucros de usuários que obtêm receita apenas a partir do Youtube, por exemplo, irão para uma nova conta de pagamentos da plataforma, que pode ser acessada na aba “Pagamentos”.

Já para quem gera receita por meio do Google AdSense no Youtube e em outros serviços, os valores gerados pela plataforma de vídeo devem constar em uma conta de pagamentos diferente. Ou seja, eles não serão combinados com outras quantias em uma só conta.

Alterações automáticas

Conforme publicado pelo Google, as alterações não vão afetar os lucros dos usuários. Os limites mínimos de pagamento personalizados ou as formas de pagamento atuais devem ser aplicados de maneira automática.

Além disso, todos os valores recebidos e compensados antes da mudança devem continuar relacionados à conta do usuário para pagamentos do Google AdSense.

Mudanças no conteúdo correspondente

Os blocos de conteúdo correspondente também vão passar por atualizações em março. Eles passarão a exibir somente anúncios e serão chamados de “anúncios multiplex”.

Anteriormente, o conteúdo correspondente era um serviço de recomendação para auxiliar a promoção do material de criadores para os visitantes.

Segundo informações publicadas na página de suporte do Google, a mudança ocorre “devido à diminuição do uso do serviço de promoção de conteúdo, ao feedback positivo dos clientes e aos resultados de desempenho do formato de anúncio de conteúdo correspondente”.

A partir de então, o serviço de promoção de conteúdo será desativado e todos os blocos de conteúdo correspondente serão convertidos para exibir apenas anúncios, inclusive aqueles que têm a opção “Gerar receita com anúncios” desativada.

Como funciona o Google AdSense

Desenvolvida pelo Google, a AdSense é uma ferramenta que permite ao criador e dono de um canal no YouTube, site ou blog gerar receita por meio de anúncios de empresas parceiras, integrando suas ações de marketing estratégico.

A remuneração dos youtubers é feita a partir de conteúdos postados na plataforma, por meio de likes, visualizações e inscrições. Essas ações rendem ganhos, e a monetização é diretamente ligada ao Google AdSense.

O Google remunera o dono dos canais para que eles, em troca, insiram anúncios em seus conteúdos publicados no Youtube. A remuneração é feita também conforme a quantidade de cliques, impressões e outras ações.

O Google AdSense posiciona anúncios de empresas que desejam divulgar as suas marcas por meio digitais nos vídeos do YouTube de usuários cadastrados. A partir daí, a cada visualização ou clique de seguidores no conteúdo publicado, o Google faz o repasse de uma parte do valor para a conta.