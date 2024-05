4ª fase das eleições indianas começa com discurso sobre religião e desigualdade

Modi enfrente críticas pelo fracasso no combate à fome e por perseguir opositores

Segunda-feira é dia de eleições para 96 ​​cadeiras distribuídas por 10 estados e territórios; 177 milhões de candidatos elegíveis para participar.

Na quarta-feira das eleições gerais de sete semanas, a Índia votou na segunda-feira, no meio de uma campanha cada vez mais focada nas divisões religiosas e econômicas.

Quase um bilhão de pessoas podem votar nestas eleições de sete fases, que tiveram lugar em 19 de Abril no país mais populoso do mundo. A contagem dos votos está prevista para 4 de junho.

Numa eleição que colocará o seu partido nacionalista hindu Bharatiya Janata (BJP) contra uma aliança de mais de duas dúzias de partidos da oposição, incluindo o principal rival, o Congresso, o primeiro-ministro Narendra Modi está a disputar um raro terceiro mandato.

A votação começou. “Apelo a todos para que votem num governo decisivo”, declarou Amit Shah, ministro do Interior do país e assessor próximo de Modi.

Segunda-feira é dia de eleições para 96 ​​cadeiras espalhadas por 10 estados e territórios, com 177 milhões de eleitores elegíveis para participar. Nos estados do sul e do leste de Telangana, Andhra Pradesh e Odisha, onde o BJP é mais fraco do que em outras regiões do país, há muitos assentos.

A participação eleitoral é a ser monitorizada de perto porque os números diminuíram mais baixos nas três primeiras fases suscitaram preocupações sobre o desinteresse dos concursos num concurso sem um ponto focal convincente. Com temperaturas máximas atingindo 40 graus Celsius (104°F) ou mais em muitas áreas do país, o efeito do clima quente na votação também está sendo monitorado.

As sondagens de opinião anteciparam uma vitória esmagadora para o BJP e seus aliados, mas a menor participação lançou dúvidas sobre essa possibilidade.

De acordo com analistas, Modi mudou o foco de sua campanha após uma primeira fase, do seu histórico econômico para acusar o Congresso de se preparar para aumentar os benefícios sociais às minorias muçulmanas, em detrimento dos grupos tribais desfavorecidos e das castas hindus, como resultado da menor participação.

O BJP contesta a afirmação feita pelo Congresso de que fez tal promessa e que Modi está alarmado com a participação.

A Índia é cerca de 1,4 bilhão de hindus, ou cerca de 80% da população mundial, mas também tem 200 milhões de muçulmanos, o que torna a terceira maior população muçulmana do mundo. Segundo pesquisas, as maiores discussões entre as assembleias são o aumento dos preços e o desemprego. Nas eleições de 2019, o BJP conquistou 303 assentos, e a coligação de partidos da qual ele faz parte — a Aliança Democrática Nacional — obteve 352 assentos no total.

O Congresso, liderado por Rahul Gandhi, defende o aumento da representação e dos programas de bem-estar para as populações desfavorecidas e empobrecidas da Índia. Afirmam que durante o mandato de dez anos de Modi a desigualdade de riqueza aumentou, uma afirmação que o governo rejeitou.

O Supremo Tribunal concedeu fiança temporária a Arvind Kejriwal, ministro-chefe de Deli, território da capital nacional, e uma figura proeminente da oposição, permitindo-lhe fazer campanha, dando à aliança da oposição ÍNDIA, vencida pelo Congresso, um impulso antes da votação de segunda-feira.

Sendo um fervoroso opositor de Modi, Kejriwal foi detido num caso de corrupção na política de bebidas liquidadas um mês antes das eleições, o que levou a denúncias de que a administração Modi estava a utilizar as investigações e detenções para desacreditar a oposição.

Kejriwal refuta as acusações de corrupção, enquanto o governo afirma que isso não tem qualquer influência na aplicação da lei.