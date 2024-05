A Rússia celebra a vitória na Segunda Guerra Mundial enquanto Putin acusa o Ocidente de alimentar conflitos globais

A Rússia envolveu-se em pompa patriótica no Dia da Vitória, enquanto o presidente Vladimir Putin celebrava a derrota da Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial, saudando as suas forças na Ucrânia e criticando o Ocidente por alimentar conflitos em todo o mundo.

MOSCOU – A Rússia se envolveu nesta quinta-feira, 9 de maio em pompa patriótica para o Dia da Vitória, enquanto o presidente Vladimir Putin celebrava a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, saudando suas forças que lutam na Ucrânia e criticando o Ocidente por alimentar conflitos em todo o mundo.

Embora poucos veteranos daquilo que a Rússia chama de Grande Guerra Patriótica ainda estejam vivos 79 anos depois de Berlim ter caído nas mãos do Exército Vermelho, a vitória continua a ser o símbolo mais importante e amplamente venerado da coragem da Rússia e um elemento-chave da identidade nacional.

Putin transformou o Dia da Vitória – o feriado secular mais importante do país – num pilar do seu quase quarto de século no poder e numa justificação da sua ação militar na Ucrânia.

Dois dias depois de iniciar o seu quinto mandato , ele liderou as festividades em toda a Rússia que relembram o sacrifício da nação durante a guerra.

“O Dia da Vitória une todas as gerações”, disse Putin num discurso na Praça Vermelha, que ocorreu no dia 9 de maio mais frio em décadas, em meio a algumas nevascas. “Estamos avançando com base nas nossas tradições centenárias e estamos confiantes de que juntos garantiremos um futuro livre e seguro para a Rússia.”

À medida que os batalhões marchavam e o equipamento militar – antigo e novo – ressoava sobre os paralelepípedos, o céu clareou brevemente para permitir um sobrevôo de aviões de guerra, alguns dos quais deixavam um rastro de fumaça nas cores branca, vermelha e azul da bandeira russa.

Putin elogiou a coragem das tropas que lutam na Ucrânia e criticou o Ocidente, acusando-o de “alimentar conflitos regionais, conflitos interétnicos e inter-religiosos e de tentar conter centros soberanos e independentes de desenvolvimento global”.

Com as tensões sobre a Ucrânia entre a Rússia e o Ocidente a atingirem o seu nível mais alto desde a Guerra Fria, Putin emitiu outro lembrete severo do poder nuclear de Moscovo.

“A Rússia fará tudo para evitar o confronto global, mas não permitirá que ninguém nos ameace”, disse ele. “Nossas forças estratégicas estão em prontidão para o combate.”

Mísseis balísticos intercontinentais Yars com capacidade nuclear foram lançados através da Praça Vermelha, sublinhando a sua mensagem.

A União Soviética perdeu cerca de 27 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, uma estimativa que muitos historiadores consideram conservadora, deixando cicatrizes em praticamente todas as famílias.

As tropas nazistas invadiram grande parte do oeste da União Soviética quando invadiram em junho de 1941, antes de serem rechaçadas até Berlim, onde a bandeira da foice e do martelo da URSS foi hasteada acima da capital em ruínas. Os EUA, Reino Unido, França e outros aliados marcam o fim da guerra na Europa em 8 de maio.

O imenso sofrimento e sacrifício em cidades como Estalinegrado, Kursk e a cidade natal de Putin, Leningrado – hoje São Petersburgo – ainda servem como um símbolo poderoso da capacidade do país de prevalecer contra desafios aparentemente esmagadores.

Desde que chegou ao poder, no último dia de 1999, Putin fez do 9 de Maio uma parte importante da sua agenda política, incluindo mísseis, tanques e aviões de combate. Veteranos condecorados juntaram-se a ele na quinta-feira para rever o desfile, e muitos – incluindo o presidente – usaram a fita preta e laranja de São Jorge, tradicionalmente associada ao Dia da Vitória.

Cerca de 9 mil soldados, incluindo cerca de 1 mil que lutaram na Ucrânia, participaram do desfile de quinta-feira. Embora os embaixadores dos EUA e do Reino Unido não tenham comparecido, Putin juntou-se a outros dignitários e presidentes de vários antigos países soviéticos, juntamente com alguns outros aliados de Moscovo, incluindo os líderes de Cuba, Guiné-Bissau e Laos.

Putin, de 71 anos, fala frequentemente sobre a história da sua família, partilhando memórias do seu pai, que lutou na frente de batalha durante o cerco nazi à cidade e ficou gravemente ferido.

Tal como Putin conta, o seu pai, também chamado Vladimir, regressou a casa de um hospital militar durante a guerra e viu trabalhadores a tentar levar a sua esposa, Maria, que tinha sido declarada morta de fome. Mas o Putin mais velho não acreditou que ela tivesse morrido – dizendo que ela apenas tinha perdido a consciência, fraca de fome. Seu primeiro filho, Viktor, morreu durante o cerco quando tinha 3 anos, um dos mais de 1 milhão de residentes de Leningrado que morreram no bloqueio de 872 dias, a maioria deles de fome.

Durante vários anos, Putin carregou uma fotografia do seu pai nas marchas do Dia da Vitória – tal como fizeram outros homenageando familiares que eram veteranos de guerra – no que foi chamado de “Regimento Imortal”.

Essas manifestações foram suspensas durante a pandemia do coronavírus e novamente devido a preocupações de segurança após o início dos combates na Ucrânia.

Como parte dos seus esforços para polir o legado soviético e espezinhar quaisquer tentativas de questioná-lo, a Rússia introduziu leis que criminalizam a “reabilitação do nazismo” que incluem punir a “profanação” de memoriais ou desafiar as versões do Kremlin da história da Segunda Guerra Mundial.

Quando enviou tropas para a Ucrânia em 24 de Fevereiro de 2022, Putin evocou a Segunda Guerra Mundial na tentativa de justificar as suas acções que Kiev e os seus aliados ocidentais denunciaram como uma guerra de agressão não provocada. Putin citou a “desnazificação” da Ucrânia como o principal objectivo de Moscovo, descrevendo falsamente o governo do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, que é judeu e perdeu parentes no Holocausto, como neonazis.

Putin tentou apresentar a veneração da Ucrânia por alguns dos seus líderes nacionalistas que cooperaram com os nazis na Segunda Guerra Mundial como um sinal das supostas simpatias nazis de Kiev. Fez regularmente referências infundadas a figuras nacionalistas ucranianas, como Stepan Bandera, que foi morto por um espião soviético em Munique em 1959, como uma justificação subjacente para a acção militar russa na Ucrânia.

Muitos observadores vêem o foco de Putin na Segunda Guerra Mundial como parte dos seus esforços para reavivar a influência e o prestígio da URSS e a sua confiança nas práticas soviéticas.

“Foi a auto-identificação contínua com a URSS como vencedora do nazismo e a falta de qualquer outra legitimidade forte que forçou o Kremlin a declarar a ‘desnazificação’ como o objectivo da guerra”, disse Nikolay Epplee num comentário para Carnegie Russia Eurasia Centro.

A liderança russa, disse ele, “fechou-se numa visão de mundo limitada pelo passado soviético”.