Anúncio de acordo para a extensão da pausa humanitária na Faixa de Gaza

Brasil reafirma a urgência do encaminhamento da questão israelo-palestina, por meio da retomada das negociações de paz

O Governo brasileiro tomou conhecimento, com satisfação, do anúncio, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar, de acordo para estender, por dois dias adicionais, a pausa humanitária na Faixa de Gaza, prevista inicialmente para durar quatro dias.

Ao reconhecer os esforços empreendidos pelo Catar e pelo Egito, mediadores nessas conversações, o Governo brasileiro manifesta expectativa de que o prolongamento do cessar-fogo permita a efetiva entrega de ajuda humanitária em quantidades suficientes para atender às necessidades da população atingida pelo conflito.

O Brasil exorta as partes envolvidas a envidarem o máximo esforço no sentido de converter a pausa humanitária ora em vigor em cessar-fogo permanente.

O Governo brasileiro saúda a libertação de reféns alcançada no contexto da pausa humanitária e espera que todos os que ainda se encontram em cativeiro sejam libertados no mais curto prazo possível.

O Brasil reafirma, ainda, a urgência do encaminhamento da questão israelo-palestina, por meio da retomada das negociações de paz.

Reitera seu compromisso com a solução de dois Estados, com um Estado da Palestina viável convivendo com Israel em paz e segurança, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas.

Ministério das Relações Exteriores (MRE)