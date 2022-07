Avião de carga ucraniano que transportava armas cai na Grécia

Destroços são vistos no local do acidente de um avião de carga Antonov An-12 de uma empresa ucraniana, perto de Kavala, Grécia

Todos os oito tripulantes morreram quando um avião de carga operado pela Ucrânia que transportava mercadorias militares caiu na Grécia a caminho da Sérvia para Bangladesh, disse o ministro da Defesa sérvio.

Testemunhas disseram que viram o avião Antonov, operado privadamente, em chamas e ouviram explosões. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram a aeronave sendo engolida por uma bola de fogo gigante ao atingir o solo na noite de sábado na vila de Paleochori, perto da cidade grega de Kavala.

“Infelizmente, de acordo com as informações que recebemos, os oito membros da tripulação morreram no acidente”, disse o ministro da Defesa da Sérvia, Nebojsa Stefanovic, em entrevista coletiva no domingo.

O Antonov An-12 decolou do aeroporto de Nis, no sul da Sérvia, por volta das 20h40 (18h40 GMT) de sábado, transportando “cerca de 11 toneladas de produtos da indústria militar”, nomeadamente minas da Valir, uma empresa privada sérvia, para o Bangladesh. Ministério da Defesa, disse Stefanovic.

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia disse que os oito tripulantes eram cidadãos ucranianos. “A causa preliminar do acidente é a falha de um dos motores”, disse o porta-voz Oleg Nikolenko no Facebook.

Denys Bogdanovych, diretor geral da Meridian, a companhia aérea ucraniana que opera o avião, também disse à emissora alemã Deutsche Welle que a tripulação era toda ucraniana.

Imagens de vídeo de um canal local mostraram sinais de impacto em um campo e a aeronave em pedaços espalhados em uma grande área.

De acordo com a TV estatal, o exército, especialistas em explosivos e funcionários da Comissão de Energia Atômica da Grécia se aproximarão da área depois que for considerada segura, pois o medo da toxicidade da carga os obrigou a ficar longe.

O oficial do corpo de bombeiros Marios Apostolidis disse a repórteres: “Homens do corpo de bombeiros com equipamentos especiais e instrumentos de medição se aproximaram do ponto de impacto da aeronave e observaram de perto a fuselagem e outras partes espalhadas pelos campos”.

Quando a área for considerada segura, as equipes de busca vão operar, acrescentou.

Como um forte cheiro emanava do local do acidente, um comitê coordenador formado por funcionários municipais, policiais e bombeiros pediu aos moradores das áreas adjacentes que tomassem precauções. Eles foram solicitados a manter as janelas fechadas a noite toda e aconselhados a não sair de casa e usar máscaras.

Dois bombeiros foram levados ao hospital na manhã de domingo com problemas respiratórios por causa da fumaça tóxica.

Um morador local, Giorgos Archontopoulos, disse à emissora estatal ERT que sentiu que algo estava errado assim que ouviu o barulho da aeronave.

“Às 22h45 [19h45 GMT], fiquei surpreso com o som do motor da aeronave”, disse. “Saí e vi o motor pegando fogo.”

Autoridades locais disseram que sete carros de bombeiros foram enviados para o local do acidente, mas que não puderam se aproximar por causa das explosões contínuas.

David DesRoches, professor da Universidade de Defesa Nacional, disse à Al Jazeera que os explosivos nos destroços tornariam difícil examinar o local do acidente.

“O dano sempre parece pior porque as pessoas não vão e [imediatamente] apagam o fogo, elas têm que sentar e deixar o fogo se apagar”, disse ele. “Também há relatos de que alguns dos projéteis são projéteis de iluminação de morteiros, que não são explosivos normais – eles tendem a pedaços de metal finamente fragmentados, que são extremamente inflamáveis. Então, novamente, isso criaria alguns problemas para bombeiros e equipes de resgate.”

Ele disse que, até a invasão da Rússia, a Ucrânia estava entre os líderes mundiais em serviços de carga aérea.