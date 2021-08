Centro da China volta a ser atingido por chuvas torrenciais

Novas chuvas torrenciais no centro da China danificaram casas, causaram deslizamentos de terra e interrupções no fornecimento de energia elétrica, numa região onde as enchentes mataram mais de 300 pessoas no mês passado, informou hoje (23) o governo. Até agora, não há registro de mortos.

As fortes chuvas do fim de semana levaram as autoridades a fechar túneis e algumas pontes em Zhengzhou, a capital da província de Henan, onde pelo menos 292 pessoas morreram nas enchentes de julho, informou a imprensa estatal chinesa, que cita funcionários do governo.

A agência disse que 95 ligações ferroviárias em Zhengzhou foram suspensas.

Numa região da província de Shaanxi, no noroeste da China, a precipitação média alcançou 24 milímetros no fim de semana.

A imprensa oficial chinesa disse ainda que as perdas para os agricultores e outros chegaram a 450 milhões de yuans (60 milhões de euros).

Cerca de 25 autoestradas foram fechadas nas províncias de Henan, Shaanxi e Sichuan, informou a televisão estatal CCTV.

Cidades como Luoyang, Hebi e Xinxiang, em Henan, que sofreram fortes enchentes em julho, fecharam também atrações públicas e lojas.

Em Shaanxi, a energia foi cortada em algumas cidades e outras sofreram deslizamentos de terra.

Por RTP – Pequim