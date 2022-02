Crise na Ucrânia se transforma em guerra

Nesta quinta-feira, 24, o pré-mercado de Nova York opera em forte queda devido à invasão de tropas russas na Ucrânia: explosões foram registradas em várias cidades, inclusive na capital Kiev.

Na agenda econômica, destaque para os dados de desemprego da PNAD Contínua de dezembro. Nos Estados Unidos, serão divulgados o Produto Interno Bruto (PIB) e o Índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), ambos referentes ao quarto trimestre.

Na temporada local de balanços, as empresa Vale (VALE3), Americanas (AMER3), AES (A1ES34), Alupar (ALUP11), BK Brasil (BKBR3), CCR (CCRO3), Grendene (GRND3), Grupo SBF (SBFG3), Hypera (HYPE3), Intelbras (INTB3), IRB (IRBR3), JHSF (JHSF3), Randon (RAPT4), Sanepar (SAPR4) e Ouro Fino (OFSA3) reportam seus resultados do quarto trimestre.

Tropas russas invadem a Ucrânia

Nesta quinta-feira, 24, a Ucrânia começou a ser atingida por uma segunda onda de mísseis, de acordo com o comando militar do país.

Mais cedo, em discurso na televisão, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou uma “operação militar especial” no leste da Ucrânia. Desde então, bombardeios e explosões foram ouvidos na madrugada desta quinta em diversas cidades da Ucrânia, inclusive na capital Kiev.

Em discurso, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considerou o ataque da Rússia como “injustificado” e disse que “o mundo vai exigir contas” a Moscou.

Biden ainda disse que anunciará, nesta quinta, outras medidas a serem impostas à Rússia pelos Estados Unidos e seus aliados.

IPCA-15 é o maior para fevereiro desde 2016

Pressionada pelas despesas com educação e consumo diário de bens e serviços, a inflação, medida pelo IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15), subiu +0,99 por cento em fevereiro, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na quarta-feira, 23.

O resultado ficou acima das expectativas do mercado financeiro, de +0,87 por cento. Trata-se da maior variação para o mês desde 2016 (+1,42 por cento).

Com a taxa de fevereiro, o analista Christopher Galvão, da equipe Nord Renda Fixa Pro, destaca que, em geral, os dados de inflação continuam bem ruins e acima do esperado. Se os dados continuarem se mostrando pressionados e persistentes, a tarefa do Banco Central (BC) de ancorar a inflação em torno das metas dos próximos anos ficará ainda mais difícil.

Dólar a 5 reais: entenda por que a moeda está caindo este ano

O dólar engatou sua quarta perda diária consecutiva e fechou em queda de -0,94 por cento, cotado a 5,0037 reais, na quarta-feira, 23. É a primeira vez que a cotação da moeda fecha a 5 reais desde 30 de junho de 2021. No ano, passou a acumular perdas de -10,21 por cento.

Segundo dados da Economatica, o Brasil é o país onde o dólar mais se desvalorizou em 2022. Por quê? A analista de renda fixa e sócia-fundadora da Nord Research, Marilia Fontes, avalia que o movimento é resultado do alto volume de investimento estrangeiro no Brasil. Nossa analista lembra que, durante a crise do coronavírus, o Banco Central (BC) diminuiu os juros básicos da economia para +2,0 por cento a.a, porém, em meio ao aumento da inflação, a Selic voltou a subir. De volta à casa dos dois dígitos pela primeira vez em cinco anos, a Selic está em +10,75 por cento a.a e a projeção do mercado atualmente está em 12,62 por cento a.a.

O aumento da taxa básica de juros brasileira foi tão rápido que o país atualmente lidera o ranking dos juros mais altos do planeta. Com isso, o Brasil está atrativo para novos fluxos de dinheiro estrangeiro, em razão da trajetória de alta da Selic.

O Brasil é o único país com juros elevados? Não. Nossa analista cita outros países que oferecem uma boa remuneração. Por exemplo, a Rússia tem uma alta taxa de inflação, mas está em pé de guerra na Ucrânia, e a Turquia também seria uma opção se não fosse pelos problemas para deter a inflação, desvalorização cambial e empobrecimento da população.

B3 passa a negociar 16 novos BDRs

Os papéis da cervejaria Heineken e mais 15 empresas europeias passaram a ser negociados na Bolsa de Valores brasileira, a B3, por meio dos BDRs, ou Certificados de Depósitos de Ações.

Os 16 novos BDRs são de empresas listadas nas bolsas de Amsterdã, Toronto e Londres, e têm como intermediário o Bradesco, ou seja, o banco é o detentor dos papéis atrelados a esses mercados listados na bolsa brasileira.

A lista de novos BDRs conta com nomes conhecidos, como Heineken, London Stock Exchange Group, Thomson Reuters Corporation e Experian, dona da Serasa.

Para a Danielle Lopes, analista da Nord Research, os ativos abrem um novo mundo para o investidor pessoa física, além de atenderem à demanda de quem busca exposição a diferentes moedas e geografias.

Com a oferta, a B3 passa a ter 28 BDRs e vamos explicar, a seguir, as vantagens e desvantagens dessa modalidade de investimentos.

Como funcionam os BDRs?

Por meio de um BDR, o investidor consegue acessar uma ação americana diretamente do seu banco ou corretora, sem precisar comprar dólar ou abrir conta no exterior.

Vale ressaltar que nem sempre a relação é 1 para 1. Às vezes, 1 BDR pode representar 1/6 do valor da ação americana, como é o caso do Nubank, que possui o código NU na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e o código NUBR33 na Bolsa de Valores brasileira (B3).

Principais vantagens

Além de ser um caminho mais rápido para acessar investimentos internacionais, toda a negociação é feita em reais, e o dinheiro dos investidores permanece no Brasil. Nossa analista vê isso como uma grande vantagem porque o investidor não precisa se preocupar em enviar dinheiro para fora do país ou abrir conta em uma corretora estrangeira.

Investir em BDRs é uma boa forma de diversificação, já que permite o investidor acessar empresas estrangeiras que possuem seus negócios em outros países, politicamente e economicamente apartados do nosso.

Ao alocar parte do seu capital em BDRs, o investidor acaba por dolarizar parte do seu patrimônio. Como os BDRs são recibos de ativos negociados fora do Brasil, como as ações de empresas, à medida que o câmbio flutua, o investidor pode ganhar ou perder rentabilidade em decorrência desse movimento. Por exemplo, suponha uma ação negociada em Bolsa nos EUA cotada a 10 dólares. Considerando um câmbio de 5 reais por dólar, um BDR representativo dessa ação negociado aqui no Brasil provavelmente estaria cotado a 50 reais.

É claro que o contrário também pode ocorrer, daí o risco cambial.

Principais desvantagens

Apesar das vantagens, nem tudo são flores. A principal desvantagem de investir em BDR é a baixa liquidez. Por não serem tão populares no mercado financeiro, são menos negociados do que a maioria das ações brasileiras, por exemplo.

Ainda engatinhando no Brasil, visto que temos poucos BDRs listados na B3, o investidor pode ficar de fora de boas oportunidades de investimento, principalmente nas micro e

pequenas empresas listadas na bolsa de valores dos Estados Unidos. Para acessar essas joias, é preciso abrir uma conta de investimento no exterior.

Imposto de renda BDRs

A declaração dos BDRs também é feita no Brasil. A alíquota é similar a de ações, sendo de 15 por cento para operações normais (sem isenção de até 20 mil reais como nas ações) e de 20 por cento para operações de day trade. Já para declarar os dividendos, o imposto é progressivo e vai de 7,5 por cento a 27,5 por cento.

O que mais é destaque no local?

Telefônica: lucro do 4º trimestre, dividendos e novo programa de recompra de ações

A Telefônica Brasil (VIVT3), dona da Vivo, reportou resultados abaixo do esperado pelo mercado no quarto trimestre do ano passado. As expectativas eram de avanço da receita operacional líquida de +2,0 por cento, do Ebitda de +3,6 por cento e do lucro líquido de +4,2 por cento, enquanto o realizado foi +2,8 por cento, +1,2 por cento e -5,6 por cento, respectivamente.

As receitas totais da companhia cresceram +2,1 por cento ante 2020, sendo que os negócios-core atingiram uma representatividade de 90,6 por cento.

O analista Guilherme Tiglia disse que observa, há um certo tempo, um crescimento constante das linhas core acompanhado da retração dos segmentos non-core, o que prejudica a análise do real avanço operacional da companhia no que é importante para o futuro.

Já as receitas móveis avançaram +3,7 por cento ao ano, impulsionadas pela receita de pós-pago, que aumentou +3,9 por cento em relação ao quarto trimestre de 2020. Vale ressaltar que o pós-pago representa 81 por cento das receitas de serviços móveis, resultando em uma proteção adicional contra recessões macro e volatilidade da inflação em relação ao pré-pago.

Destacamos também o crescimento das receitas fixas, principalmente no que é core, que já representa 70,3 por cento da receita líquida fixa. A companhia informou um avanço nas taxas de dois dígitos em todas as linhas fixas core, que são: FTTx (Fiber To The Home e Fiber To The Curb), IPTV e Dados/TIV/Serviços Digitais.

No entendimento do nosso analista, o principal ponto nos resultados da Telefônica Brasil é a melhora operacional e financeira da fibra, principalmente da FTTH, e nesse sentido eles continuam surpreendendo positivamente. O CAGR (Taxa de Crescimento Anual Composta) das receitas de fibra foi de +35,8 por cento desde o quarto trimestre de 2019, sendo que o CAGR da linha FTTH foi de +41,6 por cento no mesmo período.

Em relação aos custos totais recorrentes, que excluem os gastos com depreciação e amortização, houve um aumento de +4 por cento no ano.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) recorrente avançou +1,2 por cento comparado ao 4T20, com margem Ebitda de 42,9 por cento.

E o lucro líquido da companhia no 4T21 foi impactado positivamente em +1,4 bilhão de reais devido à decisão do STF relacionada à incidência de imposto sobre a correção monetária dos créditos de PIS/Cofins. Expurgando esse efeito, a variação do lucro no trimestre foi de -5,6 por cento ao ano, enquanto no ano passado houve crescimento de +1 por cento ao ano.

Pagamento de dividendos e recompra de ações

Em uma tacada só, a companhia anunciou o pagamento de dividendos e um novo programa de recompra de ações.

Em relação aos proventos, a companhia pretende pagar 6,3 bilhões de reais em dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP). A proposta será deliberada (e aprovada) na assembleia do dia 26 de abril de 2022.

O valor líquido, caso a proposta seja aprovada, é de 1,20965948216 reais, a “data de corte” para a posição acionária será em 27 de abril (data-COM é 26 de abril), e a data de pagamento será em 18 de outubro de 2022.

Por último, a Telefônica Brasil também anunciou um programa de recompra, que tem como objetivo adquirir, no máximo, 42.383.420 ações (aproximadamente 2,5 por cento das ações totais da empresa e 9,8 por cento das ações em circulação).

As ações recompradas serão canceladas, alienadas ou mantidas em tesouraria, sem redução do capital social.

Lembrando que o cancelamento das ações recompradas é uma forma de provento que as companhias listadas oferecem aos seus acionistas, uma vez que, com menos ações, o lucro e dividendo por ação no futuro aumentam mesmo se o resultado não crescer.

Rede D’Or confirma compra da SulAmérica

A Rede D’Or (RDOR3), dona da maior rede de hospitais do país, confirmou, na noite de quarta-feira, 23, a compra da SulAmérica Seguros, controladora de empresas de planos de saúde e odontológicos, seguros de vida e previdência.

Pelo acordo, as duas grandes empresas do mercado de saúde continuarão atuando de forma independente.

Os acionistas da SulAmérica vão receber novas ações ordinárias da Rede D’Or que, juntas, representarão 13,5 por cento do capital social da companhia após a conclusão da operação.

A relação de troca levará em conta a cotação em 18 de fevereiro mais um prêmio de 49,3 por cento sobre units (SULA11) da SulAmérica.