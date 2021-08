Custos da guerra do Afeganistão, em vidas e dólares

Por ELLEN KNICKMEYER17 de agosto de 2021

Centenas de pessoas correm ao lado de um avião de transporte C-17 da Força Aérea dos EUA, algumas subindo no avião, enquanto ele se move pela pista do aeroporto internacional, em Cabul, Afeganistão, segunda-feira, 16 de agosto. 2021. Milhares de afegãos correram para a pista do aeroporto, alguns tão desesperados para escapar da captura de seu país pelo Taleban que seguraram o jato militar americano enquanto ele decolava e mergulhava até a morte. (UGC verificado via AP)

Com apenas 20 anos, a agora encerrada missão de combate dos EUA no Afeganistão foi a guerra mais longa da América. Os americanos comuns tendiam a esquecê-lo, e ele recebeu muito menos supervisão do Congresso do que a Guerra do Vietnã. Mas seu número de mortos é de muitas dezenas de milhares. E como os EUA pegaram emprestado a maior parte do dinheiro para pagá-lo, gerações de americanos serão sobrecarregadas com o custo de pagá-lo.

Aqui está uma olhada na guerra liderada pelos EUA no Afeganistão, pelos números, enquanto o Talibã em uma ofensiva relâmpago toma conta do país antes do prazo final de 31 de agosto para encerrar seu papel de combate e enquanto os EUA aceleram os Estados Unidos e evacuações afegãs.

PROPAGANDA

Muitos dos dados abaixo são de Linda Bilmes, da Kennedy School da Harvard University, e do projeto Costs of War da Brown University. Como os Estados Unidos entre 2003 e 2011 lutaram nas guerras do Afeganistão e do Iraque simultaneamente, e muitas tropas americanas serviram em ambas as guerras, alguns números observados cobrem as duas guerras pós-11 de setembro nos Estados Unidos.

A MAIS LONGA GUERRA:

Porcentagem da população dos EUA nascida desde os ataques de 2001 planejados por líderes da Al Qaeda que estavam se abrigando no Afeganistão: aproximadamente um em cada quatro .

O CUSTO HUMANO:

Militares americanos mortos no Afeganistão até abril: 2.448.

Contratantes dos EUA: 3.846.

Militares e polícias nacionais afegãos: 66.000.

Outros membros do serviço aliado, incluindo de outros estados membros da OTAN: 1.144.

Civis afegãos: 47.245.

Talibã e outros combatentes da oposição: 51.191.

Trabalhadores humanitários: 444.

Jornalistas: 72.

AFEGANISTÃO APÓS QUASE 20 ANOS DE OCUPAÇÃO NOS EUA:

Queda percentual na taxa de mortalidade infantil desde que os EUA, Afeganistão e outras forças aliadas derrubaram o governo do Taleban, que procurava restringir mulheres e meninas a casa: cerca de 50.

Porcentagem de adolescentes afegãs que sabem ler hoje: 37.

SUPERVISÃO POR CONGRESSO:

Data que o Congresso autorizou as forças dos EUA a perseguir os culpados em ataques de 11 de setembro de 2001: 18 de setembro de 2001.

Número de vezes que legisladores dos EUA votaram para declarar guerra ao Afeganistão: 0.

PROPAGANDA

Número de vezes que legisladores do subcomitê de defesa de Dotações do Senado trataram dos custos da Guerra do Vietnã durante o conflito: 42

Número de vezes que legisladores do mesmo subcomitê mencionaram os custos das guerras do Afeganistão e do Iraque, até meados do verão de 2021: 5.

Número de vezes que legisladores do Comitê de Finanças do Senado mencionaram os custos das guerras do Afeganistão e do Iraque desde 11 de setembro de 2001 até meados do verão de 2021: 1.

PAGANDO POR UMA GUERRA A CRÉDITO, NÃO EM DINHEIRO:

Valor que o presidente Harry Truman aumentou temporariamente as taxas de impostos para pagar a Guerra da Coréia: 92%.

Valor que o presidente Lyndon Johnson aumentou temporariamente as principais taxas de impostos para pagar pela Guerra do Vietnã: 77%.

Valor O presidente George W. Bush reduziu as taxas de impostos para os mais ricos, em vez de aumentá-las, no início das guerras do Afeganistão e do Iraque: pelo menos 8%.

Montante estimado dos custos diretos da guerra do Afeganistão e do Iraque que os Estados Unidos financiaram com dívidas até 2020: US $ 2 trilhões.

Custos de juros estimados em 2050: até US $ 6,5 trilhões.

O FIM DA GUERRA. OS CUSTOS NÃO:

Montante Bilmes estima que os Estados Unidos se comprometeram a pagar por assistência médica, invalidez, sepultamento e outros custos para cerca de 4 milhões de veteranos do Afeganistão e Iraque: mais de US $ 2 trilhões.

Período em que os custos atingirão o pico: após 2048.