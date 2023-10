Entenda o que é Sionismo Movimento Nacionalista Judaico

Herzl, Teodoro

Sionismo,movimento nacionalista judaico que teve como objetivo a criação e apoio de um estado nacional judeu em Palestina , a antiga pátria dos judeus (hebraico: Eretz Yisraʾel, “a Terra de Israel”). Embora o sionismo tenha tido origem na Europa Oriental e Central na última parte do século XIX, é em muitos aspectos uma continuação da antiga ligação dos judeus e da religião judaica à região histórica da Palestina, onde uma das colinas da antiga Jerusalém foi chamadaSião .

Notícias recentes

16 de outubro de 2023, 8h06 ET (Fortuna)

O dia mais mortal para os judeus desde o Holocausto abalou os alicerces de Israel como uma pátria segura, diz o historiador vencedor de duas vitórias em MacArthur

1º de outubro de 2023, 1h53 ET (Jerusalém Post)

‘Separado de Israel, Sionismo’: Biblioteca Nacional troca logotipo…

Segue-se um breve tratamento do sionismo. Para tratamentos mais completos, veja Israel: Sionismo ; Judaísmo: Sionismo.

Israel: Sionismo

Nos séculos XVI e XVII, vários “ messias ” tentaram persuadir os judeus a “regressar” à Palestina. Ó O movimento Haskala (“Iluminismo Judaico”) do final do século XVIII, entretanto, instou os judeus a se assimilarem à cultura secular ocidental . No início do século XIX, o interesse no retorno dos judeus à Palestina foi mantido vivo principalmente por cristãos milenaristas. Apesar de Haskala, os judeus da Europa Oriental não foram assimilados e, em razão dos pogroms czaristas, formaram os Ḥovevei Ẕiyyon (“Amantes de Sião”) para promover a colonização de agricultores e artesãos judeus na Palestina.

A A virada política foi dada ao sionismo por Theodor Herzl , um jornalista austríaco que considerava a assimilação como a mais casual mas, tendo em conta o anti-semitismo , impossível de concretizar. Assim, argumentou ele, se os judeus fossem forçados pela pressão externa a formar uma nação, só poderiam levar uma existência normal através da concentração num território. Em 1897, Herzl convocou o primeiro Congresso Sionista em Basileia , na Suíça, que elaborou o programa de Basileia do movimento, afirmando que “o sionismo se esforça para criar para o povo judeu um lar na Palestina garantido pela lei pública.”

O centro do movimento foi estabelecido em Viena , onde Herzl publicou o semanário oficial Die Welt (“O Mundo”). Os congressos sionistas reuniram-se anualmente até 1901 e depois a cada dois anos. Quando o governo otomano decidiu o pedido de autonomia palestina de Herzl , ele encontrou apoio na GrandeGrã-Bretanha . Em 1903, o governo britânico ofereceu 6.000 milhas quadradas (15.500 km quadrados) de Uganda desabitadas para assentamento, mas os sionistas resistiram pela Palestina.

Com a morte de Herzl em 1904, a liderança mudou-se de Viena para Colônia e depois para Berlim. Antes da Primeira Guerra Mundial , o sionismo representava apenas uma minoria de judeus, principalmente da Rússia, mas liderada por austríacos e alemães. Desenvolveu propaganda através de oradores e panfletos, criou seus próprios jornais e deu um impulso ao que foi chamado de “renascimento judaico” nas letras e nas artes. O desenvolvimento da língua hebraica moderna ocorreu em grande parte durante esse período.

Obtenha uma assinatura Britannica Premium e tenha acesso ao conteúdo exclusivo.

Inscreva-se agora

O fracasso da Revolução Russa de 1905 e a onda de pogroms e repressões que se seguiram fizeram com que um número crescente de jovens judeus russos emigrassem para a Palestina como colonos pioneiros. Em 1914 havia cerca de 90 mil judeus na Palestina; 13.000 colonos viviam em 43 assentamentos agrícolas judeus, muitos deles apoiados pelo filantropo judeu francês Barão Edmond de Rothschild.

Chaim Weizmann

Após o eclosão da Primeira Guerra Mundial, o sionismo político reafirmou-se e a sua liderança passou para os judeus russos que viviam na Inglaterra. Dois desses sionistas,Chaim Weizmann eNahum Sokolow , foram fundamentais na garantia doDeclaração Balfour da Grã-Bretanha (2 de novembro de 1917), que prometia apoio britânico para a criação de um lar nacional judaico na Palestina. A declaração foi incluída no documento britânico Mandato da Liga das Nações sobre a Palestina (1922).

Nos anos seguintes, os sionistas construíram os assentamentos urbanos e rurais judaicos na Palestina, aperfeiçoando organizações autônomas e solidificando a vida cultural judaica e a educação hebraica. Em março de 1925, a população judaica na Palestina foi oficialmente estimada em 108.000, e aumentou para cerca de 238.000 (20 por cento da população) em 1933. A imigração judaica relativamente lenta, no entanto, até o aumento da populaçãoHitler na Europa. No entanto, oA população árabe temia que a Palestina acabasse por se tornar um estado judeu e resistiu amargamente ao sionismo e à política britânica que o apoiava. As forças britânicas lutaram para manter a ordem, enfrentando uma série de revoltas árabes. A tensão de supressão da revolta árabe de 1936-39, que foi mais extensa e sustentada do que as revoltas anteriores, acabou por levar a Grã-Bretanha a reavaliar as suas políticas. Na esperança de manter a paz entre judeus e árabes palestinos e manter o apoio árabe contra a Alemanha e a Itália na Segunda Guerra Mundial , a Grã-Bretanha impôs restrições à imigração judaica em 1939. As novas restrições foram violentamente combatidas por grupos clandestinos sionistas, como o Stern Gang e o Irgun. Zvai Leumi , que cometeu atos de terrorismo e assassinato contra os britânicos e especificações de imigração ilegal de judeus para a Palestina.

O extermínio em grande escala dos judeus europeus pelos nazistas levou muitos judeus a procurarem refúgio na Palestina e muitos outros, especialmente nos Estados Unidos , a abraçarem o sionismo. À medida que à medida que cresciam entre árabes e sionistas, a Grã-Bretanha submeteu aO problema da Palestina primeiro à discussão Anglo-EUA para uma solução e mais tarde às Nações Unidas , que em 29 de novembro de 1947, propôs a divisão do país em estados árabes e judeus separados e a internacionalização de Jerusalém. A criação do Estado deIsrael, em 14 de maio de 1948, desencadeou uma invasão pelos países árabes vizinhos que foi derrotado pelo exército israelense. ( Veja Guerra Árabe-Israelense de 1948–49 .) Na época em que os acordos de armistício foram assinados em 1949, Israel detinha mais terras do que as que lhe foram atribuídas no âmbito do plano de divisão da ONU. Cerca de 800 mil árabes também fugiram ou foram expulsos da área que se tornou Israel. Assim, 50 anos após o primeiro congresso sionista e 30 anos após a Declaração Balfour, o sionismo alcançou o seu objectivo de estabelecer um Estado Judeu na Palestina, mas, ao mesmo tempo, tornou-se um campo armado rodeado por nações árabes hostis, e organizações palestinas engajadas no terrorismo dentro e fora de Israel.

Durante as duas décadas seguintes, organizações sionistas em muitos países continuaram a angariar apoio financeiro para Israel e a encorajar os judeus a imigrar para lá. A maioria dos judeus, no entanto, rejeita a visão propagada por alguns judeus muito ortodoxos em Israel de que os judeus fora de Israel viviam no “exílio” e só poderiam viver uma vida plena em Israel.

Os editores da Enciclopédia BritânicaEste artigo foi revisado e atualizado recentemente por Adam Augustyn .

Fonte: https://www-britannica-com

Texto original