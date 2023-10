Guerra entre Israel e Hamas entra no 2º dia; com mais de mil mortos

Por Devair G. Oliveira

Bombardeios foram registrados na Faixa de Gaza neste domingo (8). Grupo Hezbollah reivindicou novo ataque contra Israel por ‘solidariedade’ aos palestinos.

O último balanço das autoridades indica que ao menos 1.120 pessoas morreram, sendo 700 em Israel, 413 na Faixa de Gaza e 7 na Cisjordânia. Há milhares de pessoas feridas.

Novas explosões foram reportadas na Faixa de Gaza durante a madrugada deste domingo, pelo horário local, e foram se intensificando ao amanhecer.

“O que era, não existirá mais. Mudaremos a realidade na Faixa de Gaza pelos próximos 50 anos. Operaremos com força total”, ministro israelense da defesa Gallant em referência à resposta de Israel aos ataques realizados hoje pelos terroristas palestinos do Hamas.

O Hamas abriu as portas do inferno na Faixa de Gaza. O Hamas tomou a sua decisão. Arcarão com as consequências”. Israel está se preparando para resposta em solo palestino.

Segundo o governo israelense, o Hamas ainda levou mais de 100 reféns para Gaza, incluindo mulheres e crianças.

As notícias dão conta que, militares israelenses afirmaram que ataques foram feitos contra o norte de Israel a partir do Líbano.

Esses novos bombardeios foram reivindicados pelo grupo armado Hezbollah, que afirmou ter disparado foguetes em “solidariedade” ao povo palestino.

Segundo o próprio Hezbollah, os alvos seriam três posições militares israelenses em uma região conhecida como Fazendas de Shebaa, que está em um território ocupado por Israel desde 1967. Essa área é reivindicada pelo Líbano.

As forças armadas de Israel disseram que revidaram o ataque do Hezbollah e que um drone atingiu um posto do grupo na região da fronteira com o Líbano.

Além disso, as forças israelenses também afirmaram que continuam executando uma operação em oito áreas que ficam nos arredores da Faixa de Gaza, no sul do país. Um complexo, que seria usado pela inteligência do Hamas, foi bombardeado em Gaza.

Em nota divulgada pelo Hamas dizendo que seus integrantes continuam engajados em “lutas ferozes” dentro de Israel.

O Gabinete de Segurança de Israel emitiu uma declaração oficial de guerra contra o Hamas neste domingo. A medida oficializa o que já havia sido anunciado por Netanyahu e permite que o governo mobilize mais reservistas e intensifique a resposta militar ao conflito.

O conflito

Israel sofreu um ataque surpresa por parte do Hamas após o grupo radical lançar um ataque contra o território israelita no sábado, a partir de Gaza.

Esse é considerado um dos maiores ataques que Israel sofreu nos últimos anos. Diante da ofensiva do Hamas, os israelenses declararam estado de guerra.

“Estamos em guerra e vamos ganhar”, disse o primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu. “O nosso inimigo pagará um preço que nunca conheceu.”

Os conflitos têm uma dimensão pouco entendido, mas a situação é complicada e essa guerra pode desencadear adesão de várias nações e pode até mesmo contribuir para uma 3 G. Ainda durante o sábado, Israel fez bombardeios contra a Faixa de Gaza como resposta. Segundo as forças israelenses, os alvos são lugares ligados ao Hamas, e hoje o alvo parece que acertou em cheio os terroristas do Hamas há um vídeo que mostram muitos mortos do grupo.

Por volta das 2h, pelo horário de Brasília, o Ministério da Saúde de Israel divulgou um novo balanço afirmando que 1.864 pessoas ficaram feridas no país, por causa do conflito. Entre as vítimas, 326 estão em estado grave.

Porque é complicado estes conflitos, Israel se quiser em menos de 2 horas e varre do mapa a cidade palestina, mas os Estados Unidos que é aliado de Israel, hoje tem um governo que trabalha a favor dos inimigos, EUA hoje está sendo deteriorado por dentro, o país tem uma dívida astronômica e tem alguns estados hoje que é impossível viver com certa segurança. Irã está praticamente com sua bomba atômica pronta, exatamente pelo fato dos governos americanos de Obama e Biden passarem pano para Irã.