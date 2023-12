Índia faz primeiro pagamento aos Emirados Árabes Unidos em rupia por petróleo bruto em vez de dólar

A recente mudança da Índia para fazer o seu primeiro pagamento em rúpias pelo petróleo bruto dos EAU faz parte de um esforço mais amplo do terceiro maior consumidor de energia do mundo para promover a utilização da moeda local a nível global.

As autoridades enfatizam que a internacionalização da rupia é um processo contínuo sem metas específicas. Com mais de 85% das suas necessidades petrolíferas dependentes de importações, a estratégia da Índia envolve comprar às fontes mais rentáveis, diversificar fornecedores e cumprir obrigações internacionais, como evitar violações no contexto do petróleo russo após o conflito com a Ucrânia.

Embora esta abordagem tenha poupado fundos significativos, especialmente na importação de petróleo russo, a Índia pretende reduzir ainda mais os custos de transacção, liquidando as transacções em rúpias em vez de dólares, evitando a necessidade de conversões cambiais.

Um salto gigante para a Índia, algo a imitar para o mundo. O objetivo é tornar a rupia global.

Kassandra M

©️KMB