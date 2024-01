Negociações para Cessar-Fogo em Gaza

Por Devair G. Oliveira

O Hamas está atualmente envolvido em negociações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza. Uma proposta apresentada envolve uma pausa de 45 dias nos combates e a libertação de 35 reféns israelenses, além de até 4000 prisioneiros palestinos. Israel está aberto a uma trégua prolongada em troca da libertação de reféns, aguardando a resposta do Hamas. As negociações foram consideradas construtivas, mas o Hamas tem resistido a acordos que não incluam um cessar-fogo permanente. O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, afirmou que o grupo recebeu uma proposta de cessar-fogo após discussões em Paris. Ele mencionou que estão considerando a proposta, mas o Hamas mantém firme seu objetivo de encerrar a ofensiva de Israel e garantir a retirada das forças israelenses.

Benjamin Netanyahu rejeitou a demanda de cessar-fogo do Hamas e afirmou que Israel continuará com a ofensiva até alcançar uma “vitória final” que atinja todos os seus objetivos. Ele destacou a intenção de prosseguir com a ofensiva até que todos os objetivos sejam alcançados, rejeitando as demandas do Hamas por um cessar-fogo permanente.

Mai al-Kaila, ministra da saúde da Autoridade Palestina, alertou sobre a rápida propagação de epidemias na Faixa de Gaza, descrevendo as condições de saúde como catastróficas como resultado da grave escassez de pessoal de saúde, equipamentos, medicamentos e pontos de saúde disponível para centros de abrigo.

“Existem 36 hospitais na Faixa de Gaza, 14 dos quais estão parcialmente a funcionar, nove no sul e cinco no norte”, disse al-Kaila numa entrevista à televisão Palestina.

