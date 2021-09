O alto preço da Califórnia está prestes a ficar ainda mais caro

Pacific Research institute

Devair G. Oliveira

Para informar aos brasileiros, cada vez mais temos que buscar informações em sites americanos e de outros países da Europa para mostrar a realidade do mundo inflacionário

A imprensa vendida e comprada do Brasil covardemente publica suas narrativas mentirosas dizendo da inflação brasileira, dos aumentos da gasolina e dos alimentos, eles sabem que a crise é mundial e que apesar da pandemia o Brasil está se saindo melhor que a maioria dos países do mundo, mas são covardes e torcem contra o Brasil.

Para tanto o povo brasileiro acordou e ano que vem, apesar das mentiras da grande mídia como Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão e Rede bandeirantes dizerem que Lula está muito a frente nas pesquisas e que ganha no 1º turno, todos sabem que fica claro a grande mentira quando Lula tenta visitar alguma cidade e é praticamente escorraçado com xingamentos e como não tem apoio acaba desistindo, aí o povo fotografa e filma e diz aí mídia mentirosa cadê o o homem que ganha no 1º turno?

Veja esta materia do dia 23 DE AGOSTO DE 2021 ROWENA ITCHON

Traduzido do inglês; Estou de volta ao escritório em tempo integral há quase três meses, mas ainda não consigo superar o quão caro tudo se tornou. A salada de frango na lanchonete em nosso prédio de escritórios custa US $ 12,75. Adicione uma Diet Pepsi ($ 2,75) e a conta torna-se $ 15,50, acrescente impostos ($ 1,55) e torna-se $ 17,05, acrescente 15% de gorjeta ($ 2,33) e no total, paguei quase $ 20, em reais quase (R$ 108,00) pela salada de frango e um refrigerante. Irritado, comi apenas metade e guardei o resto para o dia seguinte.

O pessoal superinteligente do MIT atualizou recentemente sua calculadora de Salário de Vida e, para surpresa de todos, a Califórnia se classificou perto do topo quando se trata de renda mínima necessária para cobrir as despesas de subsistência – antes dos impostos. Para ficar acima da linha da pobreza sem ajuda do governo, um único californiano precisa de uma renda de $ 38.823. Apenas o Havaí ($ 40.412) e o Distrito de Columbia ($ 41.850) superaram a Califórnia.

Embora meus pais tenham me dito para resistir e ser frugal, e se você for um pai? Uma casa de dois adultos (um trabalhando) e duas crianças precisa de $ 84.921 de acordo com o MIT, e uma mãe solteira com dois filhos deve ganhar $ 103.990 de parar o coração. E essas são as médias da Califórnia – cidades costeiras como San Francisco e Los Angeles são ainda mais altas.

Pior, o Vale Central e o Império Interior não são mais refúgios da costa.

Jonathan Lansner , repórter de negócios do Orange County Register , escreve que o Inland Empire se tornou um foco de inflação nacional. Seu custo de vida está subindo 6,5 por cento ao ano – empatado em terceiro lugar entre os 23 metros rastreados pelo Índice de Preços ao Consumidor. “As estatísticas da CPI sugerem que alguns metros abaixo do radar conhecidos por ‘acessibilidade’ agora estão prejudicados pelo custo de serem descobertos. Parece que o crescimento da população e da força de trabalho está ultrapassando o fornecimento de bens e serviços locais e criando um problema de inflação ”, diz Lansner.

Na Califórnia, as maiores variáveis ​​de inflação são a habitação e o preço do petróleo. Os californianos pagam os preços mais altos da gasolina – US $ 4,40 (R$ 23,89) por um galão normal de gasolina, em comparação com uma média de US $ 3,17 para o resto do país, de acordo com a AAA. E os preços das moradias no estado estão disparando. O aquecido mercado imobiliário de Sacramento – para onde muitas famílias fugiram – deverá crescer 18,7 % nos próximos 12 meses.

Nos próximos meses, “a inflação na Califórnia ultrapassará o país”, disse Michael Shires , professor associado de políticas públicas da Pepperdine University. Isso significa que é melhor eu ir ao supermercado e comprar uma folha de alface, advertiu minha amiga e diretora de criação do PRI, Dana Beigel. Mas ela é quem fala – depois de três décadas de aluguel no City by the Bay, ela comprou uma casa em Sacramento.

Rowena Itchon é vice-presidente sênior do Pacific Research Institute.

Outras postagens de que você pode gostar

27 de setembro de 2021

Refugiados afegãos estão sendo afastados da Califórnia – é caro demais morar aqui

24 de setembro de 2021