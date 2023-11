PRODUTOR DA SÉRIE “FAUDA” FALECE DURANTE OPERAÇÃO DE ISRAEL EM GAZA.

Matan Meir, de 38 anos, foi morto ao encontrar um túnel cheio de armadilhas no Norte de Gaza.

Matan Meir, membro da produção da série Fauda, morreu no último sábado, 11, durante uma operação de Israel na Faixa de Gaza. O israelense, de 38 anos, era sargento reservista das Forças de Defesa de Israel (IDF) e estava a serviço do Exército.

De acordo com o jornal “The Times of Israel”, Meir e outros quatro soldados foram mortos após encontrar um túnel cheio de armadilhas no Norte de Gaza. O túnel era usado por militantes palestinos para transportar armas e munições.

A morte de Meir comoveu a equipe e os fãs da série. Em um comunicado nas redes sociais, a produção de Fauda lamentou a perda e expressou suas condolências à família e aos amigos do produtor.

“Estamos arrasados em compartilhar que um dos membros da nossa família ‘Fauda’, Matan Meir, foi morto em combate em Gaza”, escreveu o perfil oficial da série. “Matan era um membro da equipe. O elenco e a equipe técnica estão com o coração partido por esta perda trágica. Apresentamos nossas condolências à família e amigos de Matan. Que sua alma descanse em paz”, completou.

Últimas notícias do Brasil e do mundo, a partir de uma visão popular.

YouTube: https://www.youtube.com/c/AssuntosMilitaresOficial

Telegram: https://t.me/joinchat/DpsNTCCSd_IzMzVh

Twitter: https://twitter.com/AssuntoMilitar

AssuntosMilitares24hNoAr #AssuntosMilitares