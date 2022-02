Rainha da Inglaterra testa positivo para covid-19

Na nota, o Palácio confirma que a rainha “vai continuar a receber cuidados médicos e seguir todas as orientações apropriadas”. Enquanto isso, deverá continuar desempenhando tarefas “leves”, em Windsor, no decorrer dos próximos dias.

A rainha esteve recentemente em contato com o príncipe Charles, filho mais velho e herdeiro, que testou positivo para covid-19 na semana passada.

A última aparição pública da monarca foi na última quinta-feira (17), quando recebeu os dois novos secretários de Defesa do Reino Unido. No sábado, Elizabeth festejou em família o aniversário do príncipe Andrew.

Há apenas duas semanas, a rainha chegou ao jubileu de Platina, ao completar 70 anos de reinado.