Samsung habilitará sua carteira de criptomoedas no Brasil e em outros 7 países

A marca sul-coreana permitirá que usuários do Brasil, Canadá e outros usem os serviços de sua carteira, com a qual o bitcoin pode ser mantido.

Os usuários da Samsung no Brasil, Canadá e outros seis países ao redor do mundo poderão utilizar os serviços da carteira digital fornecida pela empresa sul-coreana Samsung Wallet, a partir do final de janeiro, onde ativos digitais como bitcoin (BTC) podem Ser armazenado.

Em um comunicado à imprensa em 19 de janeiro, eles especificaram que o serviço de carteira também será ativado na Austrália, Hong Kong, Índia, Malásia, Cingapura e Taiwan . Esses países se somam aos mais de 13 onde a carteira já opera, conforme informou a empresa de tecnologia.

Segundo Jeanie Han, vice-presidente executiva e chefe da equipe de carteira digital, com a expansão do serviço para esses países, incluindo a maior América do Sul, o trabalho de “ampliar a disponibilidade da Samsung Wallet” para comunidades e usuários está cumprido . “potenciais”.

Que o Brasil foi escolhido como um dos países onde lançar os serviços Samsung Wallet não é irrelevante. Esta é uma das nações líderes em termos de adoção tecnológica e ecossistema de bitcoin e criptomoedas.

Segundo dados da Chainalysis , empresa de blockchain e análise de segurança, o Brasil é atualmente o sétimo país do mundo com maior taxa de adoção de criptomoedas . Isso o posiciona como o segundo em todo o continente americano, atrás apenas dos Estados Unidos, que ocupa o quinto lugar.

O Brasil também é um dos países que já pactuou uma regulamentação para o setor de criptoativos . Conforme noticiado pelo CriptoNoticias, em dezembro foi aprovada a lei do Bitcoin, que entrará em vigor neste ano assim que for sancionada pelo presidente Luiz Lula da Silva.

Samsung e sua relação com carteiras

A carteira Samsung é uma ferramenta que permite armazenar vários arquivos, senhas, passagens aéreas, cartões de identificação e ativos virtuais.

Ele usa a tecnologia Samsung Knox para sua segurança e se integra ao Samsung Blockchain Wallet para gerenciar ativos criptográficos . A carteira está atualmente disponível para uma variedade de dispositivos móveis e suporta bitcoin, ether (ETH) , a criptomoeda Ethereum, bem como outros tokens.

Em fevereiro de 2022 foi noticiado que este aplicativo havia sido “ reformado e aprimorado ” por ocasião do lançamento da linha Galaxy S22. O que era o aparelho mais moderno da marca incluía suporte para criptomoedas por meio da carteira Samsung Wallet.

Em 2019 a Samsung já fazia a sua primeira incursão no universo das carteiras digitais. Naquela época , eles permitiam a transferência de bitcoin e ether por meio do Samsung Blockchain Keystore SDK, conforme relatado pelo CriptoNoticias.