Vitória de Milei na Argentina pode mudar outros países da América do Sul

Por Devair G. Oliveira

Os planos dos donos do mundo estão enfraquecidos, a vitória de Milei na Argentina é um exemplo, existem 4 grandes lideranças mundiais que estão trabalhando para mudar esta atual Ordem Mundial, pois foi exatamente isso que aconteceu nas eleições da Argentina, não puderam trapacear o povo e impor um candidato sem popularidade como aconteceu em outros países. Hoje existem 4 homens que estão lutando para não deixar as guerras alastrar para uma 3 G, e eles com apoio do BRICS trabalham para mudar a liderança do mundo, são eles: Vladimir Putin, Donald Trump, Xi Jinping, Salman da Arábia Saudita. Com isso enfraqueceram os chamados donos do mundo que há muitos anos vem ditando através da ONU uma série de leis e outras coisas que fizeram um grande sofrimento para o mundo inteiro, mas as coisas estão mudando a vitória de Milei é uma das provas, no Brasil vai acontecer grande mudanças e muitos poderosos irão para a prisão.

O ex-presidente da Argentina Mauricio Macri afirmou que “há uma expressão de mudança” no país e seu apelo para que os 35,8 milhões de eleitores votassem surtiu efeito e a vitória foi maior do que os analistas esperavam.

Javier Milei venceu Sergio Massa por 55% a 44% e será o novo presidente da Argentina. A posse está marcada para 10 de dezembro.

· A vantagem de 11 pontos (3 milhões de votos) surpreende, porque as pesquisas projetavam uma disputa mais acirrada.

· No discurso da vitória, defendeu pautas liberais e evitou falas mais radicais. Não citou as propostas de fechar o Banco Central e dolarizar a economia.

· Milei chega ao poder apenas dois anos depois de começar na política. O economista ficou famoso na TV e atraiu o apoio de jovens com um discurso incendiário e uma intensa campanha nas redes.

· No poder, seu principal desafio será domar a inflação astronômica de 140% em 12 meses e estabilizar a economia.

Investidores em títulos da Argentina comemoram vitória de Milei; no domingo, o peso argentino caiu para cerca de 1.000 por dólar nas bolsas locais de criptomoedas; hoje é feriado no país.