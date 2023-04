5 criptomoedas promissoras para 2023 (lista atualizada)

O mercado cripto enfrentou um cenário de quedas e incertezas ao longo do ano. Essa foi uma consequência do contexto econômico mundial negativo que afetou até mesmo as criptomoedas promissoras.

Quais são as melhores criptos para 2023? Analisamos 5 alternativas consideradas criptomoedas promissoras para acompanhar ao longo do ano. Confira!

Mas analistas reforçam que qualquer mercado passa por ciclos e com as criptomoedas não é diferente. Na verdade, é justamente por ser marcado por oscilações de preços que o criptomercado oferece constantemente boas oportunidades para investidores.

Nesse sentido, é importante saber quais são as melhores criptomoedas para acompanhar durante o ano e estar sempre por dentro dos movimentos do mercado. Pensando nisso, preparamos esta análise das criptomoedas promissoras para 2023. Confira:

As criptomoedas mais promissoras para 2023

Antes de apresentar as criptomoedas promissoras para 2023, vale lembrar que não se pode afirmar ao certo o que vai acontecer no futuro de uma moeda.

Sendo assim, as criptos que vamos apresentar aqui foram selecionadas com base no histórico e desenvolvimento dos últimos anos, mas o bom desempenho passado não garante valorização futura.

Portanto, é fundamental que investidores sigam acompanhando o mercado e as notícias que possam impactar seus investimentos nos próximos meses, visto que eventos externos também podem fazer com que o mercado mude completamente e afetar o preço das criptos.

Dito isso, as melhores criptomoedas para 2023 que iremos analisar neste artigo são:

Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Polygon (MATIC) Chainlink (LINK) Litecoin (LTC)

Antes de seguir com a análise, vamos traçar um panorama sobre o que está acontecendo com mercado cripto recentemente e o que esperar para 2023:

O que esperar das criptomoedas para 2023?

Quando fazemos uma retrospectiva cripto de 2022, percebemos que o contexto econômico global afetou o preço dos criptoativos como um todo. Isso inclui os efeitos econômicos pós-pandemia e as ações de aperto monetário para controlar a inflação nos países.

Esse cenário cria uma aversão ao risco em investidores, diminuindo o apetite por investimentos de renda variável como ações e criptomoedas, que tendem a migrar para a renda fixa. Assim, o volume de negociação e o preço dos ativos digitais foram impactados.

Como consequência, estamos passando por um inverno cripto que foi intensificado por eventos envolvendo a quebra de importantes projetos e empresas do setor.

Alguns exemplos são o caso do colapso da Blockchain Terra e a falência da corretora FTX, que contribuíram para alimentar a insegurança entre criptoinvestidores.

Para 2023, é difícil prever uma recuperação para o mercado cripto no curto prazo sem que ocorra uma melhoria na economia mundial.

Por outro lado, a tecnologia por trás dos ativos digitais tende a continuar se expandindo no próximo ano. Outro ponto importante é que os fundamentos dos ativos mais sólidos, como Bitcoin e Ethereum, continuam firmes e nada muda sobre isso no longo prazo.

Além disso, o avanço da regulação dos ativos digitais no Brasil e no mundo é um dos principais fatores que podem atrair mais investidores institucionais para que o mercado cresça ainda mais.

5 criptomoedas promissoras para acompanhar em 2023

Agora que você já sabe o que está acontecendo com o mercado cripto, vamos à análise das melhores criptomoedas para 2023.

Para isso, destacamos 5 criptomoedas que podem ser consideradas interessantes para 2023, sobretudo para quem possui objetivos de médio ou longo prazo.

Entretanto, é preciso ressaltar que esse conteúdo não é uma recomendação de investimento. A decisão final de comprar uma criptomoeda é individual e deve ser tomada em conjunto com outros fatores, como seu perfil de investimento e sua própria estratégia.

Afinal, para investir em criptomoedas você precisa considerar os riscos envolvidos e saber como gerenciá-los.

Com isso em mente, vamos às 5 criptomoedas promissoras que vale a pena ter no radar em 2023:

1. Bitcoin (BTC)

É difícil imaginar uma lista com as criptomoedas promissoras 2023 que não comece pela maior do mercado: o Bitcoin. A criptomoeda ainda mantém seus fundamentos firmes, com o maior nível de descentralização e segurança entre as Blockchains.

Ao longo de 2022, vimos o interesse em Bitcoin aumentar mesmo com a baixa do mercado, com investidores institucionais aumentando sua participação no ativo, o número de carteiras com saldo diferente de zero em BTC crescendo e a dificuldade de mineração da rede quebrando novos recordes.

Dados on-chain do IntoTheBlock mostram que, mesmo com o recuo dos preços, o número de endereços de Bitcoin com saldo diferente de zero continuou aumentando em 2022:

Endereços Bitcoin com saldo diferente de zero. Fonte: IntoTheBlock

Tudo isso contribui para mostrar a força do Bitcoin como um ativo sólido e promissor para os próximos meses.

Tendo em vista que as políticas monetárias diante da inflação devem continuar pressionando para baixo o preço das criptos em 2023, poderemos encontrar mais oportunidades interessantes para quem busca investir em Bitcoin.

Nesse sentido, considerando o protagonismo do Bitcoin no mercado cripto, o cenário macro coloca a moeda em um patamar baixo interessante para compra, sobretudo para quem investe pensando no longo prazo. Afinal, o mercado caminha em ciclos e o Bitcoin já chegou a bater os US$68 mil em 2021.

Por esse motivo, os próximos meses podem ser vistos como uma oportunidade de aproveitar os preços mais baixos para fazer aportes parciais de Bitcoin em 2023, melhorar o preço médio e ampliar a carteira cripto.

Mas, claro, avaliar se vale a pena comprar Bitcoin hoje deve ser analisado em conjunto com seu perfil de investimento e estratégia.

2. Ethereum (ETH)

O segundo ativo da nossa lista de melhores criptomoedas para 2023 é Ethereum. Em 2022, a Ethereum passou pela maior e mais esperada atualização entre investidores, chamada “The Merge”. Essa atualização eliminou a necessidade de mineração de Ethereum por meio de poder computacional.

Nesse novo modelo, o processo de validação das transações na Ethereum passou a ser feito por meio do capital travado na rede, possibilitando o ganho de renda passiva através de staking.

Esse incentivo faz com que boa parte do fornecimento da moeda no mercado seja retido, gerando a tendência de que o Ether se torne ainda mais valioso no futuro.

Com isso, a Ethereum também foi capaz de reduzir o consumo de energia da rede em mais de 99,9%, eliminando uma grande queixa do público sobre a falta de sustentabilidade da mineração.

Outro ponto relevante é que o Ether está se tornando escasso ao longo do tempo, graças ao seu mecanismo de queima de tokens, o que é bastante positivo para o preço da cripto a longo prazo.

Somado a isso, a Ethereum ainda é a rede mais procurada por desenvolvedores de projetos cripto para a construção de novos tokens, além de abrigar muitas das soluções sobre finanças descentralizadas (DeFi), projetos de NFTs e Metaversos mais importantes do setor.

Não à toa, mesmo novas Blockchains promissoras oferecem infraestrutura compatível com a EVM (Máquina Virtual Ethereum), permitindo que os desenvolvedores ainda consigam manter suas aplicações compatíveis com a Ethereum.

Esse é um indício de que o mundo “multichain” se baseará bastante em Ethereum para evoluir. Portanto, é interessante acompanhar a Ethereum em 2023.

Logo, quem conhece a relevância da Ethereum para toda a indústria cripto e o quanto a demanda pela rede ainda pode crescer, entende por que vale a pena comprar Ether em um patamar bem abaixo do seu topo histórico, que foi cerca de US$4.800.

3. Polygon (MATIC)

A Polygon é uma referência no mercado quando se trata de soluções de segunda camada que visam melhorar a escalabilidade de projetos construídos na Ethereum. Por isso MATIC, o token nativo da rede, também se encontra na nossa lista de criptomoedas promissoras para 2023.

MATIC cresceu exponencialmente desde 2020, junto com o aumento da necessidade de soluções de segunda camada que ofereçam uma alternativa aos altos custos de transação da Ethereum.

Ao longo de 2022, a Polygon conseguiu se desenvolver mesmo durante a baixa do mercado, além de ser um projeto bem capitalizado que firmou parcerias com grandes players do mercado, como Disney, Reddit e Meta (Facebook).

Em fevereiro, foi anunciada a captação de US$450 milhões em uma rodada de investimentos no projeto, liderada pela Sequoia Capital India, Softbank, Tiger Global e outras 37 empresas.

Esse capital será aplicado no desenvolvimento de soluções para a Web 3.0, a terceira geração da internet, mais aberta, descentralizada e interoperável, que tem despertado o interesse de investidores e empresas.

Algumas das soluções desenvolvidas pela Polygon incluem a Polygon PoS, Polygon Edge e Polygon Avail. De acordo com o projeto, essas aplicações são semelhantes aos aplicativos oferecidos pela Amazon Web Services para a Web 2.0.

Além disso, o lançamento de soluções Zk (do inglês “Zero Knowledge” ou “Conhecimento Zero” em português) com compatibilidade com a Ethereum promete facilitar a migração de aplicações e oferecer uma escalabilidade superior às soluções atuais.

Todas essas novidades chamam a atenção de desenvolvedores para construir na Polygon, o que é positivo para o aumento do ecossistema, maior utilização da plataforma e demanda de seu token MATIC.

Esses foram alguns dos principais fatores que podem ter contribuído para que MATIC sofresse menos com o ciclo de baixa em comparação com outras grandes criptos.

E vale a pena continuar de olho em MATIC em 2023. Segundo o próprio Vitalik Buterin, fundador da Ethereum, após a atualização The Merge, a próxima fase da rede provavelmente estará focada em escalabilidade.

E um dos principais meios de que dispomos atualmente para alcançar mais escalabilidade é através de soluções de segunda camada, como a própria Polygon.

Com isso, em 2023, é possível que ocorra a valorização das criptos de projetos que facilitem o desenvolvimento de aplicações dentro da rede Ethereum, como MATIC.

4. Chainlink (LINK)

Em momentos de baixa do mercado, é importante ter atenção aos projetos que dominam um determinado segmento do mercado e que possuem chances de se sobressair.

Assim como a Ethereum é referência nos contratos inteligentes e DeFi, temos Chainlink como protagonista na categoria de oráculos descentralizados, que ligam as informações do mundo físico ao digital, por meio da tecnologia Blockchain.

Recentemente, foi lançado o programa de staking de LINK, em dezembro de 2022. A novidade irá possibilitar que os participantes da rede recebam renda passiva, podendo gerar mais demanda pela Chainlink.

A atualização faz parte do programa Chainlink Economics 2.0, que possui o propósito de dar aos participantes de seu ecossistema maiores garantias de segurança e aumentar as recompensas recebidas pelos nós validadores da rede.

Além disso, a partir do staking, será possível introduzir um sistema de recompensa e punição para os nós que operam na Chainlink, com o objetivo de assegurar que todos eles estarão empenhados em desempenhar o melhor trabalho possível para a integridade da rede.

Esse modelo aumenta a confiabilidade no serviço de oráculos da Chainlink, podendo atrair mais clientes e investidores, alimentando a adoção de serviços descentralizados e o crescimento do ecossistema da Web3 nos próximos meses.

Outro ponto importante é que o staking pode ser um meio de retirar tokens LINK do mercado, diminuindo sua oferta e impactando seu preço positivamente. Logo, vale a pena acompanhar como o desempenho da cripto irá acompanhar o desenvolvimento do projeto ao longo de 2023.

5. Litecoin (LTC)

Assim como a maioria das criptomoedas, a Litecoin teve um início de ano complicado em 2022. Porém, no segundo semestre, o LTC teve uma impressionante recuperação.

Desde novembro, o Litecoin teve uma alta de +14.59%, a melhor recuperação entre o top 10 das criptos em capitalização de mercado, após todos os acontecimentos envolvendo a falência da FTX.

Um dos principais fatores por trás desse bom desempenho recente parece ser a proximidade com o halving da criptomoeda.

Previsto para ocorrer em julho de 2023, o halving é o processo que irá diminuir a oferta de Litecoin no mercado, de forma semelhante com o que ocorre com o Bitcoin de 4 em 4 anos. Após essa data, os mineradores de Litecoin passarão a receber uma recompensa de 6,25 LTC por bloco minerado, ao invés dos 12,5 LTC recebidos atualmente.

O mercado parece estar antecipando a precificação do halving e podemos encontrar um cenário positivo para Litecoin nos próximos meses.

Analistas de mercado já apontam que o preço do LTC está passando pela mesma trajetória pré-halving observada antes dos eventos de 2015 e 2019, o que gera a expectativa de novos ralis de preço para a moeda até o final de 2023.

Conforme observamos no histórico de preço de LTC, os meses que antecederam os últimos eventos de halving da criptomoeda foram marcados por tendências de alta:

Porém, esses dados não devem ser analisados de forma isolada. Tudo ainda vai depender dos próximos acontecimentos no mercado como um todo e dos novos dados sobre o cenário macroeconômico para entender como o preço de Litecoin e das demais criptos apresentadas aqui poderá ser impactado.

Ainda não sabe o que é e como surgiu a criptomoeda Litecoin? Então confira esse vídeo onde explicamos tudo isso:

As melhores criptomoedas para iniciantes em 2023

O interesse pelas criptomoedas em 2022 aumentou de forma significativa. Mesmo diante de um cenário de queda e de bear market, vemos aumentar o número de investidores interessados em contar com esses ativos em sua carteira.

Assim, investidores que estão chegando agora nesse universo precisam entender que, embora seja muito seguro, simples e rápido realizar esse investimento, é preciso buscar conhecimento para entender o mercado, os ativos e as estratégias para gerenciar riscos e investir de forma mais segura.

Por isso, nós também preparamos um conteúdo com as melhores criptomoedas para iniciantes. Nesse vídeo, explicamos os detalhes de cada ativo. A lista é composta pelos seguintes criptoativos:

Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Tether (USDT) Binance Coin (BNB)

Importância da diversificação para investir em criptomoedas

Já falamos aqui sobre a importância da análise individual para investir em cripto, agora queremos destacar a importância da diversificação para investir em criptomoedas também.

Ter mais de uma criptomoeda em sua carteira faz com que você não dependa exclusivamente de um ativo e fique menos suscetível à volatilidade de apenas uma cripto. Assim, em momentos de baixa de uma moeda, você pode contar com a valorização de outra.

Portanto, a diversificação é muito importante para investir nas criptomoedas promissoras para 2023. Aqui na Coinext, você encontra conteúdos para aprender essas e outras estratégias para investir em criptomoedas de forma saudável.

