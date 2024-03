Bitcoin atinge US$69 mil, seu maior preço na história! Veja o que é importante saber.

COINEXT

4 fatores por trás da alta do Bitcoin

1 – Redução das taxas básicas de juros globais, sobretudo nos EUA, injetando liquidez em ativos de renda variável e maior risco, incluindo as criptomoedas. Além de perspectivas positivas para novas reduções no médio prazo.

2 – Corte na emissão de novos bitcoins: A cada 4 anos, a emissão de novos bitcoins é cortada pela metade. Esse evento, conhecido como halving, gera uma escassez programada e é capaz de fazer o preço do Bitcoin subir seguindo um padrão histórico consistente.

3 -Entrada de capital via fundos (ETFs): A aprovação, nos EUA, dos fundos de bitcoin negociados em bolsa, está atraindo capital crescente e sendo um motor para o crescimento das criptomoedas.

4 – Regulação e adoção global: com diversas regulações aprovadas e outras em andamento em todos os continentes, empresas e investidores encontram um caminho mais previsível e seguro para entrarem no setor, atraindo grande capital. Além disso, é crescente o número de empresas e pessoas que adotam o bitcoin como reserva de valor, em busca de proteção contra riscos econômicos globais, incluindo a inflação persistente em diversos países.

Acompanhe nossa análise do momento:

Mais ainda vale a pena comprar?

Apesar da subida de preços já ser expressiva e poder gerar empolgação sobre “vender na alta”, os fatores citados acima são apontados como indicadores positivos de um ciclo de alta duradouro, com ganhos esperados até 2025. É importante considerar também que o ciclo de alta em 2021 se deu com uma taxa de juros americana menor que a atual. Cortes futuros nessa taxa poderão, portanto, impulsionar ainda mais o Bitcoin e outras criptos.

Assim, sua decisão de investimento deve considerar sobretudo o prazo que você esperará para vender suas criptos e resgatar seu dinheiro. Apesar das perspectivas positivas no longo prazo, compras e vendas de curto prazo estão mais sujeitas a alta volatilidade, variações especulativas e recuos de preço.

Nossos analistas traçaram os novos alvos de preço que o Bitcoin pode buscar:

⬆️ Resistências: Com o rompimento do topo histórico, os próximos alvos para cima são: US$72.65 mil, US$ 79 mil e US$84.36 mil.

⬇️ Suportes: Já para baixo, temos suportes em US$67.1 mil, US$65 mil, US$61.5 mil e US$58.2 mil.