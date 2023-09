Bitcoin e Ethereum ensaiam recuperação; CEO de exchange é condenado a 11 mil anos de prisão

Criptomoedas subiram após a 21Shares e a gestora Ark Invest entrarem com um pedido de ETF de Ethereum à vista

Por Lucas Gabriel Marins InfoMoney

Na contramão das ações de tecnologia, que caíram em meio a preocupações com a alta dos juros nos Estados Unidos e à investida da China contra a Apple, o Bitcoin (BTC) e o Ethereum (ETH) operam em alta nesta sexta-feira (8).

De acordo com dados do agregador CoinGecko, o BTC é negociado a US$ 25.827, após salto de 0,50% nas últimas 24 horas, e o ETH opera a US$ 1.625, também com valorização de 0,50% no período.

Parte do leve otimismo neste final da semana se deve à notícia de que a 21Shares e a gestora Ark Invest, da “guru da inovação” Cathie Wood, estão tentando criar nos Estados Unidos o primeiro ETF (fundo negociado em bolsa) com exposição direta ao Ethereum.

As empresas enviaram na quarta-feira (6) um pedido de aprovação do produto para a Comissão de Valores Mobiliários do país, a SEC. O veículo de investimento, se aprovado, será o primeiro ETF à vista da segunda maior cripto do mercado.

“Tem havido tanta controvérsia regulatória sobre um ETF de Bitcoin à vista que acho que muitas pessoas pensam que [ter um ETF do tipo de ETH] é um passo grande demais – mas nós não achamos”, disse Cathie para a Bloomberg. “E é sempre bom ser o primeiro”, completou.

A 21Shares e a Ark Invest também estão na corrida para criar o primeiro ETF à vista de Bitcoin, ao lado de outros emissores. A SEC até o momento não aprovou nenhum pedido com exposição direta ao BTC por receio de fraude e manipulação do mercado.

Na semana passada, no entanto, a gestora Grayscale teve uma vitória judicial parcial em um processo contra o regulador envolvendo um pedido de conversão de seu principal fundo de BTC — o GBTC — em um ETF, fato que levou certo otimismo para o mercado cripto, disse Ophelia Snyder, cofundadora e presidente da 21Shares, para a Bloomberg.

“Houve novidades consideráveis no mercado nas últimas semanas – a vitória da Grayscale em seu processo e algumas das declarações do judiciário sobre como eles (SEC) estão avaliando diferentes produtos são algumas delas”.

As demais altcoins (termo usado para identificar qualquer cripto diferente do BTC) operam de forma mista na manhã desta sexta. A BNB Chain (BNB) é negociada a US$ 214, com queda 0,20%, e a Dogecoin (DOGE) a US$ 0,06, com alta de 0,40%.

CEO é condenado a 11 mil anos

Enquanto o mercado cripto ensaia uma recuperação, o desfecho de um caso de 2021 envolvendo um golpe com ativos digitais chegou ao fim na Turquia, pelo menos para o responsável pelo esquema.

Faruk Fatih Ozer, que administrou a exchange de criptomoedas Thodex até sua quebra em 2021, foi condenado ontem a 11.196 anos de prisão por um tribunal turco. Ele foi considerado culpado por fraude, liderança de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A Thodex, fundada em 2017 por Ozer, deixou um prejuízo estimado em US$ 2,6 bilhões, segundo análise feita pela Chainalysis — os promotores do caso, no entanto, citam apenas US$ 13 milhões em perdas. Após a queda do esquema, o ex-CEO chegou a fugir para a Albânia, mas foi capturado e extraditado para a Turquia.