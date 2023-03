Bitcoin sobe no caos e supera os US$ 28 mil pela primeira vez desde junho

Outros ativos digitais também subiram nos últimos dias, com o Ethereum subindo cerca de 17%, assim como a Solana e Cardano também

Publicado por Bloomberg 19 mar 2023 15h58

A turbulência no setor bancário, os dados de inflação mais quentes do que o esperado e as esperanças renovadas de um Federal Reserve pacifista fizeram o Bitcoin (BTC) atingir níveis não vistos há nove meses.

A maior criptomoeda do mundo superou US$ 28 mil pela primeira vez desde junho de 2022, sendo negociado por até US$ 28.258 neste domingo (19). Desde o início do ano, o preço do Bitcoin já subiu quase 70%. Outros ativos digitais também subiram – com o Ethereum (ETH) subindo cerca de 17% desde o início da semana passada e as chamadas altcoins como Solana (SOL) e Cardano (ADA) avançando também.

Os traders enfrentaram altos níveis de incerteza na semana passada nos mercados. Os rendimentos dos títulos de dois anos dos EUA flutuaram descontroladamente, e o índice de volatilidade Cboe, também conhecido como índice do medo ou VIX, disparou acima de 30. Mas o Bitcoin manteve-se firme – e em linha reta.

“Bitcoin está correlacionado com condições de liquidez e taxas reais. As taxas reais caíram, as condições de liquidez se expandiram e parece que estamos entrando em um novo regime”, disse Ilan Solot, codiretor de ativos digitais da Marex.

Os mercados mais amplos flutuaram na semana passada depois que um punhado de bancos regionais dos EUA faliu, e novas preocupações surgiram em torno do Credit Suisse Group AG antes que o UBS Group AG concordasse em comprar seu colega banco suíço no domingo.

Aula Magna gratuita

Seu segundo salário com dividendos

Descubra, com o Thiago Nigro, como montar uma carteira de investimentos focada em dividendos

Como consequência, alguns investidores pediram ao Fed que suspendesse os aumentos das taxas de juros. Mas os dados do meio da semana mostraram que o núcleo do CPI avançou mais do que o esperado, um lembrete de que a luta contra a inflação está longe de terminar. Não está claro como o banco central americano responderá aos sinais conflitantes na reunião do Fed desta semana.

Essa incerteza perturbou muitos cantos do mundo financeiro, mas encorajou os touros do Bitcoin que veem o ativo digital como uma proteção contra a inflação, apesar das evidências do ano passado indicarem o contrário. Em 2022, uma série de falências e escândalos derrubaram o preço do Bitcoin em mais de 60%.

O token também subiu apesar dos conflitos internos no espaço de ativos digitais. O USD Coin perdeu brevemente sua paridade com o dólar este mês, e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está dobrando a crença de que a maioria dos ativos digitais se qualifica como valores mobiliários.

O S&P 500 caiu 1,1% na sexta-feira. Se o Bitcoin ainda estivesse sendo negociado como durante grande parte de 2022, o token teria caído junto com as ações dos EUA. Mas neste mês, a correlação entre o ativo digital e o S&P 500 se dissipou.

“Neste caso, estamos definitivamente vendo as pessoas olharem para o Bitcoin”, disse David Martin, chefe de cobertura institucional da corretora de ativos digitais FalconX.