Como o cenário econômico mundial afeta o Bitcoin em 2023?

Esta semana o Bitcoin bateu o maior preço desde junho ao ultrapassar os R$136.000. O movimento pode ter sido impulsionando pela desconfiança no mercado tradicional, após a quebra de bancos regionais americanos e novos dados da inflação. Nessa live, José Artur Ribeiro, CEO da Coinext, irá explicar todo o momento do mercado e perspectivas para o Bitcoin com Rogerio da Silva, o DOC. Especialista no mercado financeiro americano, Rogerio é fundador do DOC Trader e desde 2018 ensina milhares de alunos a investir nos EUA e a gerenciar suas finanças.