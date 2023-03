Criptoativos mercado revolucionário subiu 80.466 em 10 anos

Por Devair G. Oliveira

O mercado de criptoativos tem sido uma das áreas mais revolucionárias e disruptivas algo que veio para inovar todas as maneiras da tecnologia financeira na última década, mudando a maneira como os investimentos são feitos e como as transações financeiras são realizadas.

Pelo que temos visto desde 2013, o valor total do mercado de criptomoedas aumentou em incríveis 80.466%, de acordo com um relatório recente do Coinmarketcap.

Segundo muitos analistas o mercado tende a crescer muito mais, pois a maioria ainda não conhece as criptomoedas, apesar que o mercado tenha sofrido algumas quedas significativas ao longo dos anos, agravado pela pandemia e incluindo a queda de US$ 1,5 trilhão em 2022, mesmo assim, o mercado tem reagido bem, é notável por sua rápida expansão e diversificação.

A maioria dos criptoativos é baseada em blockchain, uma tecnologia que permite a criação de redes descentralizadas e seguras, que não são controladas por nenhum governo ou instituição financeira.

Esse é o futuro do mercado, quem não entrar fica para trás a cripto mais conhecidos e a queridinha de todos é o Bitcoin, que foi criado em 2009 e ainda é a maior criptomoeda em valor de mercado. No entanto, desde então, muitos outros criptoativos surgiram, cada uma com seus próprios recursos e finalidades.

Um print tirado do Coinmarketcap hospedado no archive.org mostra que, em 2013, havia 14 criptomoedas listadas no site. Isso incluiu Bitcoin, Litecoin, Peercoin, Namecoin, Feathercoin, Terracoin, Devcoin, Freicoin, Novacoin, Chncoin, Bbqcoin, Mincoin, Bitbar e Ixcoin. Juntos, o valor desses criptoativos era de pouco mais de US$ 1,32 bilhão.

O Ethereum, lançado em 2015, foi um divisor de águas para o mercado de criptomoedas, habilitando o ecossistema de contratos inteligentes. Esses contratos permitem que os criptoativos sejam usadas para uma variedade de finalidades, incluindo pagamentos, serviços financeiros descentralizados e muito mais.

Outras criptomoedas, como Litecoin, Ripple e Tether, também ganharam destaque no mercado, cada uma com seus próprios recursos exclusivos. O mercado de criptomoedas atrai um número crescente de investidores e traders, com mais e mais empresas começando a aceitar criptomoedas como forma de pagamento.

Apesar das quedas ocasionais no mercado, a crescente adoção de criptomoedas e a inovação contínua na tecnologia blockchain sugerem que o mercado tem um futuro promissor. À medida que a tecnologia continua a evoluir e as aplicações de criptomoedas continuam a crescer, é provável que vejamos mais crescimento e mudanças no mercado nos próximos anos.