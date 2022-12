Criptomoedas respiram, mas Fed será decisivo

O mercado cripto começou a semana em alta, após um discurso otimista do presidente do Federal Reserve (Fed) indicar que já em dezembro os aumentos dos juros podem ser mais brandos.

Essa redução poderia trazer um alívio para investimentos considerados de risco, como as criptomoedas. Porém, novos dados sobre a economia americana mais fortes que o esperado diminuíram as expectativas por uma queda nos juros diante da inflação.

Em meio a incertezas, a semana que antecede a próxima reunião do Fed pode ser de maior volatilidade para as criptos. Nesse sentido, o momento é de atenção às notícias junto a outros indicadores para identificar oportunidades interessantes.Notícias

Notícias que estão em alta no mundo cripto:

BTC volta aos US$ 16 mil à espera de decisão do Fed –

Sem se distanciar muito dos US$17 mil, o BTC manteve o suporte dos últimos seis dias e fechou a segunda-feira (06) negociado a cerca de US$16,9 mil. O recuo ocorre à espera da decisão do Federal Reserve, autoridade monetária dos EUA, em relação aos próximos passos no ciclo de alta de juros.

Criptomoedas: Por que a Axie Infinity disparou 40% em menos de 12 horas ontem? – Investing

A disparada repentina da AXS coincidiu com alguns anúncios da equipe de desenvolvimento. Foi publicado um artigo oficial descrevendo um plano para uma descentralização gradual. Depois disso, foi anunciada uma atualização para o jogo Axie Infinity, o “Axie Core”.

Top criptos da semana

Análises de criptomoedas para observar ao longo da semana:

Bitcoin (BTC)

O Bitcoin recuperou o patamar dos US$17 mil e, mesmo após leve recuo, registra alta de +3.54% nos últimos 7 dias. O mercado deve passar os próximos dias precificando a reunião do Fed, com chances de maior volatilidade para o Bitcoin. Caso se confirme um aumento mais brando nos juros, o BTC pode testar os US$20 mil até o final do ano. Mas nem mesmo a persistência de um cenário macroeconômico negativo afeta os fundamentos do Bitcoin e o patamar baixo para comprar BTC é interessante para longo prazo.

Ethereum (ETH)

O Ether teve mais uma semana positiva, com alta de +3.67% nos últimos 7 dias. A Ethereum passou recentemente por uma atualização importante que provocou um rally de alta, seguido por uma correção e pela queda que impactou todo o mercado cripto. Agora, com a expectativa de que uma correção mais profunda para o Ether esteja chegando ao fim, investidores voltam a ter uma atenção maior em ETH. Isso considerando o patamar baixo para comprar uma cripto com potencial de crescimento e enorme importância para todo ecossistema cripto.

Litecoin (LTC)

O Litecoin vem demonstrando um desempenho positivo já há algumas semanas e registra uma alta de +4.32% nos últimos 7 dias. Apresentando a melhor recuperação entre o top 15 das criptomoedas após colapso da FTX, a decisão da MoneyGram de integrar o Litecoin em seus serviços cripto e o próximo halving da moeda são pontos que podem ter servido como catalisadores da recente alta do LTC. Por isso, podemos considerar que Litecoin está em um momento interessante para acompanhar.