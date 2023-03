É hora dos bancos e cooperativas de crédito do Brasil apoiarem as criptomoedas

Por Devair G. Oliveira

Quais os bancos que suportam criptomoedas e quantos estão esperando para ver? De acordo com o Boston Consulting Group e outros especialistas do setor, alguns ainda estão em cima do muro é bom que não espere muito. As criptomoedas vieram para ficar. Isso significa que até mesmo os bancos regionais e as cooperativas de crédito devem pensar em como oferecer suporte à criptografia em suas plataformas bancárias, digitais e outras.

Veja a força desse mercado: as seis primeiras criptomoedas Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin e XRP, até as 10 horas de hoje já tinha uma capitalização de 785.53 bilhões de dólares e um volume de 503.33 bilhões de dólares.

Usuários criptográficos ao longo do tempo

Entre 2015 e 2023, o preço do Bitcoin aumentou mais de 173.000% . O Bitcoin atingiu uma taxa de crescimento anual de 60% em 2021 e prevê-se que o mercado de criptomoedas cresça com uma taxa composta de crescimento anual de 56,4% de 2019 a 2025 .