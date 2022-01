Elon Musk Boosts Dogecoin as Tesla Starts Accepting the Cryptocurrency for Payment

A fabricante de carros elétricos Tesla começou a aceitar pagamentos Dogecoin (DOGE) para mercadorias em seu site, esta é a primeira vez que a empresa aceitará pagamentos em criptomoeda desde que os suspendeu no ano passado. Após o anúncio feito por Elon via Twitter, o preço do Dogecoin subiu 10%. O fundador e CEO da Block, Jack Dorsey, anunciou que a empresa está avançando com planos de construir um “sistema aberto de mineração Bitcoin”. O objetivo do projeto é tornar a mineração de BTC “mais distribuída e eficiente”, de acordo com o gerente geral de hardware da empresa, Thomas Templeton. O Banco Nacional Suíço, o banco central da Suíça, concluiu a segunda fase do Projeto Helvetia com seus parceiros, integrando uma moeda digital de banco central de atacado (CBDC) nos sistemas e processos de back-office existentes de cinco grandes bancos. A fabricante de carros elétricos Tesla começou a aceitar pagamentos Dogecoin (DOGE) para mercadorias em seu site, marcando o retorno da empresa à aceitação de criptomoedas para alguns pagamentos. Em um tweet, o CEO da Tesla, Elon Musk, apontou que o recurso estava ao vivo dizendo “Mercado da Tesla comprável com Dogecoin”. No site da empresa, itens como “Giga Texas Belt Buckle” agora são cotados em DOGE. Em dezembro de 2021, Musk anunciou que a Tesla começaria a aceitar Dogecoin como mercadoria para “ver como vai”, meses depois de perguntar a seus seguidores no Twitter se a criptomoeda inspirada em memes deveria ser aceita como método de pagamento para veículos elétricos. A Tesla investiu US$ 1,5 bilhão em bitcoin no ano passado e começou a aceitar pagamentos em BTC na época. Mais tarde, abandonou o BTC como método de pagamento por preocupações ambientais. Musk revelou no passado que investiu pessoalmente em BTC, ETH e DOGE.