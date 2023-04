Em trimestre atípico, Bitcoin cresce 80% e mira novos voos após queda

Principal cripto do mercado foi impactada por crise no setor bancário e juros nos EUA

A valorização expressiva que o Bitcoin registrou logo nos primeiros 90 dias do ano pegou os investidores de surpresa, mesmo com as projeções de que o mercado fosse aquecer ao longo de 2023. Os números atingidos pela cripto no primeiro trimestre indicaram para um período atípico.

Até a segunda semana de abril, o Bitcoin registrava uma alta superior aos 80%, quebrando a marca dos US$ 30 mil que não era atingida desde junho de 2022. Esse movimento se intensificou principalmente no mês de março, em meio à falência do Silicon Valley Bank (SVB) e do Signature Bank, dois bancos que estavam expostos às criptos.

Para o analista de criptomoedas da Estoa, plataforma focada em investimentos e em pesquisas multi-setoriais, Matheus Amâncio, a alta não foi influenciada somente pela quebra no setor bancário. “Durante a semana turbulenta do SVB e do Signature, outros fatores como o otimismo do capital de risco e a possibilidade do Federal Reserve interromper o aumento da taxa de juros durante os indícios de uma grave crise no setor bancário”, opina.

O cenário adverso vivido pelas instituições bancárias nos Estados Unidos acabou pegando investidores e analistas de surpresa, devido a forte valorização que isso provocou indiretamente no desempenho das principais criptomoedas do mercado (Bitcoin e Ethereum).

“Eu acreditava no otimismo do mercado de um modo geral para o decorrer de 2023, mas o desempenho foi além, ultrapassando inclusive a valorização de índices maiores como o Nasdaq”, reconhece Amâncio.

Além da valorização do Bitcoin, outras criptos como a Ethereum também vem se destacando nestes primeiros meses, com altas acima dos 50%. “Boa parte do otimismo para a Ethereum também está ligado aos dados de inflação, que refletem diretamente nos juros. Isso tem contribuído até mesmo para as criptomoedas menores”, afirma o analista da Estoa.

Ainda assim, como em todos os outros tipos de investimentos, nem tudo são flores para as criptomoedas. O cenário de supervalorização pode se desfazer em questão de minutos, e para o Bitcoin foram necessários apenas 15, no último dia 19 de abril.

Os investidores foram surpreendidos com a queda de US$ 1.000, em poucos minutos, no que viria a se consolidar como a pior semana para o Bitcoin desde novembro do ano passado. “Parte da pressão veio pelos contratos futuros do Bitcoin, que fizeram com que as liquidações superassem os US$ 25 milhões. Além disso, os novos números de inflação do Reino Unido fizeram com que o mercado fosse jogado para baixo”, opina Amâncio.

Momento atípico

Boa parte dos altos e baixos puderam ser observados pelo mercado principalmente no desempenho das principais criptomoedas, no entanto, as menores também foram influenciadas por mudanças externas. No caso da Dogecoin, criptomoeda que leva um cachorro da raça Shiba Inu estampado, o avanço teve o bilionário Elon Musk como motivo.

O avanço começou após o movimento do dono do Twitter de substituir o tradicional pássaro azul pelo cachorro que estampa a Dogecoin. Isto fez com que o criptoativo avançasse mais de 20% em um só dia.

Para Amâncio, o mercado cripto deverá continuar seguindo entre altos e baixos até o final do ano, já que a possibilidade de que haja um corte nos juros norte-americanos ainda este ano é baixa. Além disso, a pressão regulatória que o Bitcoin vem sofrendo da Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês) dos EUA, movimento iniciado após algumas exchanges não seguirem as regras da SEC, também deve impactar o mercado.

