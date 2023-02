Ethereum volta a atrair holofotes e sobe nesta segunda após perder espaço para o Bitcoin em 2023

Analistas, no entanto, apontam condição de sobrecompra no Bitcoin e no Ethereum, o que pode levar a nova queda

Por Paulo Alves,CoinDesk

O ano de 2023 vem sendo de forte recuperação para as criptomoedas, mas o Ethereum vinha ficando para trás até o momento na corrida pelo maior ganho entre as criptos mais valiosas do mundo. O cenário, no entanto, começou a mudar nos últimos dias e se intensifica nesta segunda-feira (27), com o ETH novamente avançando mais do que o BTC.

Segundo dados do agregador CoinGecko, o ETH é negociado a US$ 1.637 às 7h10 de hoje, em alta de 2,3% nas últimas 24 horas, contra salto de apenas 0,8% do BTC no mesmo período, a US$ 23.399. Além disso, o ETH sintético Lido Staked Ether (stETH) passa a operar em paridade com o ETH, indicando maior otimismo entre investidores para esse tipo de ativo.

Com isso, o Ethereum já encosta no Bitcoin em termos de valorização neste ano: o ETH encosta em 36%, contra 40% do BTC.

O que está por trás do movimento é a iminente atualização do Ethereum, chamada “Shanghai“, que irá liberar a função de saques de criptomoedas travadas no protocolo por investidores interessados em ajudar na validação de dados da rede, no processo conhecido como staking.

Desde dezembro de 2020, os ETH depositados, junto com os rendimentos, estão trancados no Ethereum e só serão liberados após a mudança esperada para ser implementada no mês de março.

Entre analistas, a expectativa é que a novidade aumente o apetite de investidores pelo staking de Ethereum, consequentemente impulsionando a quantidade de criptomoedas travadas no protocolo e gerando menor pressão vendedora ao longo do tempo.

Plataformas que oferecem staking, como a Lido, também são apontadas como potenciais beneficiadas após a atualização, daí a maior confiança em torno do sintético stETH, além do token da própria Lido, o LDO – até aqui no ano, o token acumula alta de quase 180%.

Apesar de o Ethereum tentar tomar as rédeas do mercado, investidores seguem de olho no comportamento do Bitcoin após alta que passou de 50% em 2023.

Segundo Katie Stockton, fundadora da Fairlead Strategies, o Bitcoin parece “sobrecomprado”, dificultando o rompimento da faixa de US$ 25 mil.

“A condição de sobrecompra sugere que essa resistência permanece intacta”, disse ela ao CoinDesk, estendendo a análise ao Ethereum. “O ETH está parecido com o Bitcoin, com o intervalo [de negociação] definido pela resistência em torno de US$ 1.670”, avaliou.

Para Joe DiPasquale, CEO da gestora de fundos cripto BitBull Capital, o Bitcoin está tentando encontrar suporte em meio a uma pequena correção de preço.

“Se o Bitcoin permanecer na faixa atual, provavelmente veremos US$ 25 mil e depois US$ 30 mil. Uma rejeição daqui pode fazê-lo ir a US$ 20 mil primeiro, seguido por US$ 18 mil”, afirmou ao CoinDesk.

Antonio Bertuccio, head de estratégia da gestora de investimentos quantitativos iVi Technologies, aponta que o Bitcoin ainda se mantém, por ora, em uma zona segura acima dos US$ 21.300, que funcionaria como um suporte para uma tendência de alta.

“As próximas semanas serão importantes para ver se o mercado de cripto conseguirá se manter menos correlacionado com os mercados americanos ou se vai perder esta faixa de preço importante”, apontou o especialista.

Confira o desempenho das principais criptomoedas às 7h10:

Criptomoeda Preço Variação nas últimas 24 horas Bitcoin (BTC) US$ 23.399 +0,80% Ethereum (ETH) US$ 1.637 +2,30% BNB Chain (BNB) US$ 304 +0,20% XRP (XRP) US$ 0,372735 +0,40% OKB (OKB) US$ 51,94 +0,20%

As criptomoedas com as maiores altas nas últimas 24 horas:

Criptomoeda Preço Variação nas últimas 24 horas Stacks (STX) US$ 0,950303 +24,80% Neo (NEO) US$ 13,21 +8,70% Bitget Token (BGB) US$ 0,427155 +6,00% Synthetix (SNX) US$ 2,62 +4,90% Radix (XRD) US$ 0,04715034 +4,70%

As criptomoedas com as maiores baixas nas últimas 24 horas:

Criptomoeda Preço Variação nas últimas 24 horas Hedera (HBAR) US$ 0,072127 -4,60% Wemix (WEMIX) US$ 2,28 -3,90% Quant (QNT) US$ 128,54 -3,00% Iota (MIOTA) US$ 0,246518 -1,90% Ziliqa (ZIL) US$ 0,03197252 -1,90%

Confira como fecharam os ETFs de criptomoedas no último pregão:

ETF Preço Variação Hashdex NCI (HASH11) R$ 20,79 -0,47% Hashdex BTCN (BITH11) R$ 28,48 -1,07% Hashdex Ethereum (ETHE11) R$ 24,01 -1,75% Hashdex DeFi (DEFI11) R$ 22,64 -1,09% Hashdex Smart Contract Plataform FI (WEB311) R$ 16,06 +1,26% Hasdex Crypto Metaverse (META11) R$ 39,57 -4,18% QR Bitcoin (QBTC11) R$ 7,50 -1,31% QR Ether (QETH11) R$ 5,82 -2,34% QR DeFi (QDFI11) R$ 3,65 -5,92% Cripto20 EMPCI (CRPT11) R$ 5,78 -1,53% Investo NFTSCI (NFTS11) R$ 22,78 +0,44% Investo BLOKCI (BLOK11) R$ 105,15 0,00%

Confira as principais notícias do mundo cripto desta segunda-feira (27):

Staking líquido já é maior que empréstimos em cripto

O staking líquido, modalidade de investimento que permite ganhar recompensas por bloquear criptomoedas em uma rede blockchain mantendo a liquidez dos fundos bloqueados, agora é maior do que o segmento de empréstimos em criptomoedas.

O valor total dos criptoativos depositados em protocolos de staking líquido era de US$ 14,1 bilhões no nas primeiras horas desta segunda-feira (27), tornando-o o segundo maior setor do mercado cripto, de acordo com a fonte de dados DeFi Llama.

O valor total bloqueado nos protocolos de empréstimos DeFi era de US$ 13,7 bilhões, o terceiro maior. As exchanges descentralizadas, com depósitos de US$ 19,4 bilhões, ocupavam o primeiro lugar.

O setor de staking líquido é o setor de cripto de melhor desempenho este ano, com crescimento no valor total depositado perto de 60%.

FMI e FSB irão propor regulação global de criptomoedas

A base de uma regulação global para criptomoedas será formada em um novo documento produzido em conjunto pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Conselho de Estabilidade Financeira (FSB), anunciou no sábado (25) a Índia, que atualmente preside o G20.

O anúncio veio após três dias de reuniões em Bangalore, na Índia entre as 20 maiores economias do mundo, para as quais a criação de uma estrutura regulatória global para cripto é uma prioridade.

O documento será apresentado durante a presidência do G20 da Índia, que culmina em setembro, quando a Índia recebe os líderes do G20 de todo o mundo, disse o ministro das Finanças do país, Nirmala Sitharaman, em coletiva de imprensa.