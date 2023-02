Investidores institucionais apostam na Ripple em processo contra a SEC

Uma reportagem recente da CoinShares mostrou que o foi a única criptomoeda a contar com um sentimento positivo entre os fundos de ativos digitais na semana passada, com uma entrada de fluxo de US$ 3 milhões. Isso não aconteceu com outras criptos, na medida em que o sentimento geral continuou negativo, com os produtos de investimento em ativos digitais registrando retiradas totais de US$ 9,7 milhões.

Fundos que investem em bitcoin e ether continuam registrando sentimento negativo

A reportagem mostrou que o XRP foi a única criptomoeda a registrar entradas significativas de recursos na semana passada, provavelmente porque a comunidade cripto está mais otimista com a batalha da contra a SEC, comissão de valores mobiliários dos EUA, após novos desdobramentos.

No geral, os produtos de investimento em ativos digitais registraram saídas de US$ 9,7 milhões na semana passada, prosseguindo com o sentimento negativo recente. Além disso, o total de ativos sob gestão (AUM, na sigla em inglês) caiu para US$ 20,5 bilhões na semana passada, ponto mais baixo desde a quebra da FTX em novembro.

Os volumes de negociação das principais criptomoedas também foram baixos na semana passada, com o registrando, em média, US$ 5 bilhões por dia, abaixo dos US$ 9 bilhões por dia de 2022. Os fundos baseados na maior criptomoeda do mundo registraram saídas de US$ 6,5 milhões na semana, enquanto o e produtos de investimento multiativos registraram saídas de US$ 3,1 milhões e US$ 4,5 milhões, respectivamente.

Os dados marcam a terceira semana consecutiva de saídas menores de recursos para o bitcoin. A sequência negativa do ethereum é ainda mais longa, já que a segunda maior criptomoeda registrou sua oitava semana consecutiva de saídas de fluxo. Os produtos de investimento na venda do bitcoin registraram entradas menores de recursos de US$ 1,2 milhões durante a semana.

Regionalmente, Alemanha e Suíça foram os únicos países com certo sentimento positivo, registrando entradas menores de recursos de US$ 0,6 milhão e US$ 0,8 milhão, respectivamente. Por outro lado, o sentimento negativo dos investidores se concentrou mais nos EUA e no Brasil, onde as saídas de totalizaram US$ 4,1 e 4,5 milhões, respectivamente.

Ripple é beneficiada por atualização judicial recente

A reportagem da CoinShares mostra que o XRP foi a única cripto a receber sentimento positivo dos investidores na semana passada. A razão provavelmente está nos últimos desdobramentos do processo judicial da Ripple contra a SEC.

Especificamente, um terceiro ator identificado como “banco de investimento”, que havia declarado apoio à investigação da SEC sobre a Ripple, teria apresentado um requerimento para reformular suas declarações. Esse requerimento busca remover determinadas informações do processo, antes que ele se torne público.

A iniciativa foi bem recebida pela comunidade cripto, resultando em entradas de fluxo menores no token nativo da Ripple na semana passada. O XRP subiu mais de 3% nas últimas 24 horas, com o bitcoin superando a resistência de US$ 17.000.

A Ripple obteve suporte de várias empresas em sua batalha contra a SEC, incluindo a plataforma Coinbase (NASDAQ: ). Outras empresas, como TapJets e I-Remit, também apresentaram seus amicus curiae para apoiar a fornecedora de soluções no mercado cripto.

Você acha que a Ripple vencerá o processo contra a SEC? Deixe sua resposta nos comentários.

***

Este artigo foi publicado originalmente no portal The Tokenist. Confira a newsletter gratuita do The Tokenist, Five Minute Finance, para ter uma análise semanal das maiores tendências em finanças e tecnologia.