Macroeconomia, geopolítica e mercado cripto

Nas últimas semanas, destacamos os efeitos do halving no preço do Bitcoin e a influência dos ETFs na liquidez do mercado. Mais recentemente, observamos uma queda acentuada no Bitcoin, que agora se estabilizou na casa dos 60 mil dólares. Continuamos hoje a explorar essas mudanças, sublinhando a importância de estar bem informado e se atualizando em um cenário de constante volatilidade.

Conforme avançamos em maio, os mercados globais e de criptomoedas continuam influenciados por significativos eventos geopolíticos e econômicos. Aqui estão os destaques da nossa análise semanal, com expectativas para o Bitcoin nos próximos dias:

🌎 Macroeconomia e geopolítica

• Tensões no Oriente Médio podem estar diminuindo com um potencial cessar-fogo entre Israel e Palestina, enquanto o apoio global à Ucrânia se intensifica com novos fundos prometidos pelo G7 e pelos EUA.

• A visita de Xi Jinping à França marca um momento tenso, com a Europa aumentando tarifas como defesa contra práticas comerciais chinesas, refletindo uma possível aceleração da desglobalização.

• Macroeconomia Europeia: A inflação mostra sinais de estabilização, e a dinâmica de poupança sugere um consumo cauteloso que pode retardar a recuperação econômica.

• S&P 500: Influenciado pela manutenção dos juros e as perspectivas do Fed, o principal índice da bolsa americana demonstra resiliência, operando próximo de resistências críticas.

📊 No mercado cripto

• Bitcoin: Observamos um teste de suportes entre US$58,200 e US$60,000, com resistências imediatas em US$63,000 e US$67,000. A análise on-chain sugere uma fase de acumulação, preparando para movimentos significativos.

• ETFs de Hong Kong: Apesar de um começo modesto, refletem um interesse positivo a longo prazo do capital chinês em Bitcoin e Ethereum.

• Mercado Futuro e Opções: Os investidores institucionais estão se posicionando para possíveis aumentos, com observações importantes nas liquidações a longo prazo e no comportamento dos market makers na Deribit, que indicam uma potencial volatilidade ascendente para o Bitcoin.

Como sempre, manteremos você atualizado sobre as mudanças no mercado, ajudando a navegar por este cenário complexo com informações detalhadas e análises precisas. Prepare-se para ajustar suas estratégias conforme novos dados surgem e não deixe de ler a análise completa disponível no blog.