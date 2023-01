Mercado cripto fechando 2022 em baixa revela oportunidades

Faltando um dia para o final de um ano difícil para as criptomoedas, os volumes negociados continuam nos níveis mais baixos dos últimos dois anos do mercado cripto.

Nesse ritmo, o Bitcoin caminha para fechar 2022 acumulando uma queda de cerca de 65%, reforçando o atual cenário como um momento de oportunidades para fazer aportes em um patamar muito abaixo do topo histórico da moeda, sobretudo para quem investe a longo prazo.

Grande parte das principais altcoins do mercado também operam em baixa esta semana, mas XRP e NEAR conseguem se destacar. Entenda os principais movimentos do mercado e o que foi notícia nos últimos dias:

Notícias

Notícias que estão em alta no mundo cripto:

Bitcoin perde um nível, e quedas acentuadas são vistas no mercado de altcoin – Investing

O Bitcoin, que vinha de um movimento lateral na faixa de US$16.800 esta semana, foi puxado para níveis de US$16.600 com as vendas na sessão dos EUA ontem. As quedas foram mais acentuadas entre as altcoins, com a maioria das criptos do top 100 operando no negativo.

Solana cai para seu preço mais baixo em 2 anos – CriptoFácil

Solana teve um ano complicado como consequência do bear market e do colapso da exchange FTX, um de seus principais apoiadores. Na terça-feira (27), a SOL caiu para o nível mais baixo em quase dois anos, à medida que o caso FTX se desenrola na Justiça.