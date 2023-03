Momento positivo em criptomoedas retorna após o discurso de Powell

BTC/USD +0,00% – ETH/USD -0,20% – ETH/USD -0,16% – AGIX/… +2,79% – FET/USD -3,67% – GRT/USD -4,71%

Investing.com – Os mercados de criptomoedas permaneceram positivos após o discurso do chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, realizado na última terça-feira.

Embora as mensagens de Powell em seu comentário ontem tenham sido consideradas neutras, os mercados de criptomoedas reagiram positivamente a esse comentário. Em seu discurso, disse brevemente que em 2023, eles viram uma tendência de queda na inflação, mas ainda há um caminho a percorrer. Além disso, Powell disse que são necessários mais aumentos de juros e que eles estimam que pode levar vários anos para que a inflação atinja a meta de 2%. Afirmando que a redução do balanço levará alguns anos, Powell enfatizou que o Fed não quer surpreender os mercados.

As criptomoedas, que eram voláteis no fuso horário em que Powell falou, voltaram a subir. A capitalização de mercado total subiu perto de 3% ontem, para US$ 1,08 trilhão, e os ganhos foram preservados nas primeiras horas do dia.

O Bitcoin subiu 2% após o fechamento negativo de 5 dias nas transações de ontem e começou a ser negociado na faixa de US$ 23.000 novamente pela manhã.

O Ethereum continua superando o desempenho do Bitcoin. O ETH subiu 3,5% para US$ 1.670 ontem, após os últimos 2 dias de fechamento negativo.

SAND sobe forte em acordo na Arábia Saudita

Embora a atividade no mercado de altcoin tenha atraído a atenção nos últimos dias, aumentos significativos no valor são vistos em alguns criptoativos. Nas últimas 24 horas, o Sandbox (SAND) saltou US$ 0,9, alta de 27%. Acredita-se que a ascensão de SAND tenha sido devido ao acordo feito para um projeto Metaverse na Arábia Saudita. Sebastien Borget, cofundador e COO da Sandbox, anunciou o acordo ontem na conferência de tecnologia LEAP 2023 na Arábia Saudita.

Interesse em tokens de inteligência artificial continua

Enquanto a demanda por projetos que operam no setor de inteligência artificial continua, The Graph (GRT) continuou a crescer com um aumento de 25% em valor nas últimas 24 horas. Por outro lado, Chiliz (CHZ) deixou sua marca entre as 3 principais altcoins lucrativas entre as 100 principais, com mais de 25% de aumento no valor desde ontem.

Quando verificamos os ganhos semanais, AGIX e FET entre os tokens de inteligência artificial não GRT, embora estejam quietos hoje, essas 3 altcoins mantêm suas primeiras posições nos últimos 7 dias de desempenho .