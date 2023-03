Mundo criptos disparam após resgate federal a bancos expostos ao setor nos EUA

Nº NOME PREÇO CAPITALIZAÇÃO VOLUME VOL. TOTAL Var (24h) VOL (7d) 1 BTC 24.090,5 $467,45B $52,78B 49,86% +13,45% +7,92% 2 ETH 1.666,68 $204,93B $17,22B 16,27% +8,43% +6,94% 3 USDT 1,0042 $72,85B $79,34B 74,95% -0,48% +0,41% 4 BNB 308 $48,77B $1,17B 1,11% +9,57% +7,35% 5 USDC 0,9950 $39,46B $11,06B 10,45% +3,62% -0,09% 6 XRP 0,37187 $19,06B $1,83B 1,72% +2,89% +0,49%

Por Devair G. Oliveira

Veja as seis primeiras criptomoedas em valores de Mercado subiram acima das expectativas, a Investing.com – As criptomoedas operavam em alta nesta segunda-feira, 13, após uma ação federal de resgate a um dos maiores bancos regulados dos EUA que presta serviços ao setor eliminar uma grande ameaça ao mercado cripto.

Ver projeção estendida » e a Federal Deposit Insurance Corporation disseram, no domingo, que respaldariam os depósitos do Silicon Valley Bank (NASDAQ:SIVB) e do Signature Bank (NASDAQ:SBNY ), duas instituições que prestam serviços bancários essenciais para alguns dos maiores players do criptomercado.

O anúncio eliminou o risco de que bilhões de dólares mantidos por empresas, como a Coinbase (NASDAQ:COIN) e a Circle, emissora do USD Coin, pudessem ser perdidos, como parte dos planos de resgate dos bancos pelas autoridades.

O mercado muito volátil, ainda se recuperando da quebra da FTX no fim do ano passado, e o momento não é propicio para absorver mais um choques como esse. As acusações de fraude na FTX levaram as autoridades a apertar o cerco contra o criptomercado, particularmente em relação às suas interações com o setor bancário regulamentado e ao risco de que a má governança das empresas de criptoativos pudesse afetar instituições financeiras e a economia.

Uma das moedas digitais que mais se valorizavam na segunda-feira era a stablecoin USD Coin, emitida pela Coin. A Circle possui US$ 3,3 bilhões de suas reservas em depósitos no Silicon Valley Bank, uma soma que de longe supera o máximo garantido pelas autoridades federais dos EUA. O risco de registrar perdas em seus depósitos, como parte da resolução do SVB, fez com que o USD Coin recuasse para 88 centavos no sábado, mas a moeda, criada para manter a paridade com o dólar, recuperou-se para 98,61 centavos. Outra grande incerteza envolvia a stablecoin DAI, que possui a maior parte das suas reservas em USD Coin. Ela se valorizou para 98,41.

Outros ativos digitais populares se beneficiaram não só com as implicações da ação federal, a fim de garantir a segurança dos ativos em reserva, mas também do impacto dos eventos do fim de semana para a perspectiva de taxa de juros.

Vários bancos, como o Goldman Sachs (NYSE:GS), agora esperam que o Fed terá mais cautela ao apertar mais sua política monetária, temendo um dano maior ao sistema bancário.

Os juros futuros de curto prazo nos EUA subiram forte nesta segunda-feira pela manhã na Europa, com os investidores reduzindo suas apostas de elevação de juros. A abertura das negociações indicava que a decisão mais provável da reunião do Fed na próxima semana seria a manutenção das taxas básicas de juros. Anteriormente, o consenso era que as taxas seriam elevadas em 25 pontos-base, sendo que uma minoria considerável já apostava em uma elevação de meio ponto percentual, após uma sequência de dados econômicos acima das expectativas desde o início do ano.

O bitcoin avançava 7,86% a US$ 22.124, enquanto o ethereum se valorizava 7,75%, a US$ 1.578,78, às 9h25 de Brasília.

