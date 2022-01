O que é o BitTorrent Token? Saiba tudo sobre a criptomoeda dos piratas

Criado para agilizar o download de torrents ao redor do mundo, o BitTorrent Token vem se tornando um projeto maior do que poderíamos esperar.

Nesse artigo falaremos tudo sobre essa criptomoeda, incluindo:

Antes de falarmos sobre a criptomoeda Bittorrent, precisaremos explicar o protocolo BitTorrent. Ele foi criado para permitir o compartilhamento de arquivos de pessoa para pessoa (P2P), sem a necessidade de um servidor central.

O protocolo foi lançado em 2001 pelo programador Bram Cohen. Hoje, ele conta com 250 milhões de usuários e é responsável por 27% de todo upload na internet. O principal software desse protocolo é o BitTorrent, comprado pelos desenvolvedores da criptomoeda Tron em 2019.

O que é o BitTorrent Token (BTT)?.

O BitTorrent Token é um criptoativo criado para incentivar o ecossistema de torrents. Ele cumpre várias funções.

A maior delas é dar opção de receber maiores velocidades ao baixar um torrent. Para alcançar velocidades maiores de download, quem baixa os torrents pode pagar em BTT. O protocolo continua gratuito, mas agora existe um incentivo a mais para manter conteúdos de boa qualidade no ar.

Ou seja, quem desejar maiores velocidades pode usar o BTT para obtê-las. Em suma, esse criptoativo melhora a qualidade dos torrents ao dar um incentivo financeiro.

Além dessa função, o criptoativo é usado no BitTorrent File System – um sistema de armazenamento descentralizado. Ele também está integrado na Dlive, um Youtube movido a torrent.

Há um total de 990.000.000.000 de BTT, dos quais 20,1% serão destinados a airdrops, 20% da TRON, 19% para a BitTorrent Foundation e 19,9% vai para o ecossistema. Atualmente, os tokens estão sendo transacionados no blockchain da Tron.

Quem está por trás do BTT?

Por trás do sucesso do projeto há um time de desenvolvedores e empreendedores. A compra do protocolo em 2019 foi feita por Justin Sun por US$140 milhões.

Sun é um empreendedor chinês do mercado de criptomoedas que ficou rico com um app chamado Peiwo, um Tinder com áudio e live stream. O app dá match de pessoas usando áudio e oferece chats de voz.

Justin com o dono do Alibaba – Reprodução: Instagram

O app foi retirado da loja da Apple e Android após o Partido Comunista afirmar que ele “destruía valores socialistas”.

Análise de preço do Bittorrent Token

O BitTorrent Token cresceu fortemente nos últimos 12 meses em 949%, segundo o Coingolive.

Apesar disso, o mercado corrigiu 43% nos últimos 200 dias. Mesmo assim, a VanEck adicionou 200 milhões de TRX ao seus 814.271.133 já comprados.

Próximos Updates do BitTorrent Token

Em setembro de 2021, foi lançado a versão 2 do Whitepaper “BitTorrent-Chain”. A ideia é criar um blockchain próprio para o ativo, tornando-o uma criptomoeda.

Segundo o documento, a BitTorrent Chain resolverá problemas como:

Baixa quantidade de transações por segundo: usando uma layer específica para produção de blocos.

Baixa escalabilidade ao usar PoS.

Altas taxas de transação que serão diminuídas graças a layer de produção de blocos.

Esse novo blockchain terá staking, bridges e wallets específicas diferentes da rede Tron, onde atualmente está o BitTorrent Token.

O time de desenvolvimento também trabalha com a possibilidade de fazer um serviço de VPN e CDN usando o ativo como base.

O ecossistema da Tron continuará ajudando no crescimento da BTT. Um exemplo disso é que US$1,1 bi do fundo de desenvolvimento da Tron está também disponível para o BitTorrent Token.

Onde comprar BTT no Brasil?

Comprar Bittorent no Brasil é fácil, você pode entrar na Novadax e usar real para trocar diretamente pelo criptoativo.

Há também a possibilidade de comprar na Binance, entretanto, será necessário trocar real por BTC e então por BTT.

