Ripple fortalece a comunicação da CBDC com os bancos centrais

Por Gunay Caymaz

Investing.com – O diretor de APAC e MENA da , Brooks Entwistle, falou sobre as metas de CBDC da empresa e informou sobre os últimos desenvolvimentos em suas atividades neste campo.

O executivo da Ripple disse que os CBDCs serão essenciais para a empresa de blockchain este ano e que a Ripple pode ser um fornecedor de soluções importantes para os bancos centrais criarem seus próprios ativos digitais.

A Ripple está em contato com mais de 20 países em CDBC

Atualmente, sabe-se que quase 200 países continuam suas atividades de CBDC em vários estágios. Brooks Entwistle revelou que a Ripple está atualmente em negociações com mais de 20 países sobre a questão da CBDC. Enquanto a China continua a ser o país líder no campo da moeda digital, os países mais pequenos querem aproveitar as soluções de empresas especializadas como a Ripple para desenvolver projetos neste campo. O Ripple Manager disse que já está colaborando com Butão e Palau no projeto CBDC. Ele reiterou que as negociações baseadas em projetos com outros continuam.

Por outro lado, Entwistle disse que apostaram no mercado internacional devido à crescente pressão regulatória e incerteza nos EUA, e lembrou que empregaram 300 pessoas no ano passado.

Brooks Entwistle, que também abordou os pagamentos transfronteiriços, o principal campo de atividade da Ripple, disse que vê as atividades de pagamento transfronteiriço como um grande problema financeiro que ainda não foi resolvido em todo o mundo. Ele defendeu que uma rede global deveria ser criada para a solução. Alegando que sua empresa pode resolver este problema com RippleNet, Entwistle mencionou que as soluções RippleNet são usadas atualmente em mais de 70 países.

Situação mais recente no XRP

, após um aumento de quase 20% em janeiro, caiu 7% em fevereiro e fechou em US$ 0,37. O XRP, que ficou preso na resistência de US$ 0,4 ao longo do mês, continua sob pressão a longo prazo devido a disputa com a SEC da Ripple.