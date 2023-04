Robert Kiyosaki explica por que ama o Bitcoin e prevê preço em 100 mil dólares

Kiyosaki está confiante de que o valor do Bitcoin continuará a subir e atingirá US$ 100.000.

O autor do best-seller de finanças pessoais “Pai Rico, Pai Pobre”, Robert Kiyosaki, reafirmou o seu apoio ao Bitcoin em um tweet recente. Ele destacou a independência da criptomoeda em relação ao controle governamental e do banco central como um dos seus pontos fortes.

Robert Kiyosaki é um investidor e escritor norte-americano, conhecido principalmente por seu livro best-seller de finanças pessoais intitulado “Pai Rico, Pai Pobre”. Publicado pela primeira vez em 1997, o livro apresenta sua visão sobre a educação financeira e a construção de riqueza, desafiando as ideias convencionais sobre finanças e investimentos.

O renomado autor se tornou um grande defensor do Bitcoin e outras criptomoedas. Ele acredita que a independência do Bitcoin do controle governamental e bancário é uma de suas maiores vantagens, e vê a moeda digital como uma opção de investimento popular para aqueles preocupados com a instabilidade e volatilidade do sistema financeiro tradicional.

Por que Robert Kiyosaki ama o Bitcoin?

Em um tweet publicado nesta sexta-feira (21), Kiyosaki explicou por que ama o bitcoin. Ele recordou o período em que o Bitcoin atingiu o valor de US$ 20.000 e depois caiu quase 90%.

Ele inicialmente acreditou que a moeda digital havia fracassado, mas observou seu crescimento e decidiu investir fortemente nela, pois acredita que as pessoas apoiam mais o Bitcoin do que as políticas governamentais.

Kiyosaki está confiante de que o valor do Bitcoin continuará a subir e atingirá US$ 100.000. Ele prevê que a moeda continuará a crescer em popularidade e adoção à medida que mais pessoas reconheçam as vantagens de usar uma moeda descentralizada e independente do controle governamental e bancário.

“POR QUE EU ❤️ BITCOIN: Anos atrás, vi o bitcoin subir para $ 20k e depois cair para 0. Achei que o bitcoin tivesse morrido. Lentamente, observei o bitcoin subir para $ 6 mil e comprei muitos. POR QUE? Porque as pessoas apoiam o bitcoin, não o FED ou o governo. O bitcoin não precisava do resgate do FED ou do governo porque o bitcoin é o dinheiro do povo. Bitcoin vai para os US $ 100k. Viva o bitcoin.”

Vatagens do bitcoin

Uma das principais vantagens do Bitcoin, segundo o autor, é que seu valor é determinado pelas forças de mercado de oferta e demanda, diferentemente das moedas fiduciárias que podem ser manipuladas pelos governos e bancos centrais.

Kiyosaki também criticou o Federal Reserve, o banco central dos EUA, o Tesouro e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por mentirem sobre o estado da economia norte-americana.

Ele acredita que o país está à beira de um colapso financeiro e que os investidores devem procurar alternativas de investimento, como o Bitcoin, para proteger suas riquezas.

Kiyosaki ainda previu uma grande desvalorização do dólar americano, afirmando que a moeda não é mais a reserva mundial e que outros países, principalmente China e Rússia, estão trabalhando para minar o seu domínio.

